لجنة مكافحة الإرهاب تقرر تجديد تجميد أموال 66 شخصًا

صدر في العدد الأخير للرائد الرسمي للجمهورية التونسية بتاريخ 21 جويلية 2023، قرارات صادرة عن اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب تتعلق بتجديد تجميد أموال 66 شخصًا ومواردهم الاقتصادية.