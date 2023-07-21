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لجنة مكافحة الإرهاب تقرر تجديد تجميد أموال 66 شخصًا

Publié le Vendredi 21 Juillet 2023 - 18:15 قراءة: 0 د, 22 ث
      
صدر في العدد الأخير للرائد الرسمي للجمهورية التونسية بتاريخ 21 جويلية 2023، قرارات صادرة عن اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب تتعلق بتجديد تجميد أموال 66 شخصًا ومواردهم الاقتصادية.
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