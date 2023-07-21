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توننداكس يتخطى حاجز 9000 نقطة مع اغلاق الجمعة وسط تداولات متواضعة القيمة

Publié le Vendredi 21 Juillet 2023 - 18:33 قراءة: 0 د, 36 ث
      
إرتفع المؤشر الرئيسي لبورصة الأوراق المالية بتونس تونندكس، مع إغلاق جلسة الجمعة، الى 92ر9017 نقطة وسط تداولات ضعيفة القيمة قاربت 2ر3 مليون دينار.

واستحوذ التجاري بنك، وفق تحليل الوسيط بالبورصة، التونسية للأوراق المالية، على 36 بالمائة من اجمالي الاموال المتداولة لتقارب حصته 2ر1 مليون دينار علما وان سهم البنك أقفل مرتفعا بنسبة 21ر0 بالمائة عند مستوى 47 دينار.

...

وتصدر سهم شركة المغرب الدولي لاشهار، قائمة الارتفاعات، بنسبة 9ر1 بالمائة لينهي التداولات على سعر 120ر0 دينار في حين كسب سهم مخابر أنيجماد 6ر3 بالمائة لينهي الجلسة عند سعر 150ر8 دينار.

وتراجع سهم الشركة العصرية للخزف - سموسار- بنسبة 7ر3 بالمائة الى 780ر0 دينار في حين خسر سهم اوروسيكل مع الاغلاق 8ر1 بالمائة من قيمته واغلق عند مستوى 300ر16 دينار.


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