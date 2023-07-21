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رئيس نقابة الصيدليات الخاصة يدعو المواطنين إلى اقتناء كريمات التجميل وخاصة الواقية من الشمس من المسالك المراقبة

Publié le Vendredi 21 Juillet 2023 - 22:09 قراءة: 1 د, 2 ث
      
دعا رئيس النقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة، نوفل عميرة ، المواطنين إلى اقتناء مستحضرات التجميل الجلدية على غرار الكريمات الواقية من الشمس من المسالك المراقبة على غرار الصيدليات دون غيرها لضمان الحصول على منتجات أصلية مراقبة لا تضر بالبشرة.

واشار عميرة في تصريح ل(وات(، إلى ان الانتشار الواسع للماركات المقلدة لهذه المنتوجات في تونس اصبح امرا يدعو الى القلق خاصة انه من الصعب بالنسبة للمواطن العادي التفرقة بين المنتج الأصلي والمنتج المقلد.

...

كما اعتبر "أن وجود عدد هام من محلات بيع المواد شبه الطبية، التي تعود تراتيب تنظيمها ومراقبتها الى وزارة التجارة وليس الى وزارة الصحة، من شأنه أن يتسبب في الإضرار بصحة الفرد" داعيا الى أهمية تنظيم هذا القطاع في ظل تزايد هذه المحلات في كافة المناطق والأحياء السكنية.
ويشار أن عددا من الصفحات التي تروج للكريمات الواقية للشمس ومستحضرات التجميل الجلدية اجتاحت مواقع التواصل الاجتماعي منذ بداية فصل الصيف. ويُعتبر استعمال الواقي الشمسي خلال فصل الصيف أمرا ضروريا للحماية من أشعة الشمس فوق البنفسجية الضارة.

وذكر عميرة، من جهة اخرى "بتواصل نقص الادوية في تونس والذي يشمل حوالي 300 نوع من الادوية تهم العديد من الامراض منها بالخصوص عدد من الامراض المزمنة" داعيا الى ضرورة ايجاد حل جذري للصعوبات المالية التي تشهدها الصيدلية المركزية بما يمكن من الحد من هذه الازمة التي تواصلت اكثر من الازم"


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