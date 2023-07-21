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وزير الداخلية يتحادث مع سفير مالي بتونس

Publié le Vendredi 21 Juillet 2023 - 17:10 قراءة: 0 د, 21 ث
      
مثل التّعاون القائم بين تونس ومالي في المجالات الراجعة بالنظر إلى وزارتي الداخلية بالبلدين، أبرز محاور اللقاء الذي دار اليوم الجمعة بين وزير الداخلية كمال الفقي، وسفير جمهورية مالي بتونس موسى ساي، بمقر الوزارة بالعاصمة.

وتطرق الطرفان، وفق بلاغ صادر عن وزارة الداخلية، إلى وضعية المواطنين الماليين المُقيمين بتونس بصفة قانونية، وكذلك المُتواجدين بها بطريقة غير نظامية، ومزيد دعم الإجراءات لتسهيل عودتهم إلى بلادهم، في إطار التعاون الثنائي.

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