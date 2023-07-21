Babnet

أريانة: عدد من المعلمين والمعلمات ينفّذون وقفة احتجاجية ببهو المندوبية الجهوية للتربية ويؤكدون التزامهم بقرار حجب الأعداد

Publié le Vendredi 21 Juillet 2023 - 15:26 قراءة: 1 د, 41 ث
      

أريانة 21 جويلية (وات/مكتب أريانة) - في إطار قرار الهيئة الإدارية للجامعة العامة للتعليم الأساسي القاضي بتنظيم تحركات احتجاجية على مستوى الأقاليم، نفّذ اليوم الجمعة عدد من معلمي ومعلمات جهة أريانة بدعوة من الفرع الجامعي للتعليم الأساسي، وقفة احتجاجية ببهو المندوبية الجهوية للتربية، عبّروا خلالها عن التزامهم بقرار حجب الذي اتخذته الهياكل النقابية، مطالبين وزير التربية بالتراجع عن قرارات العزل التي تم اتخاذها في حق 350 مدير مدرسة وعن حجب مرتبات 17 ألف معلم ممن تمسكوا بحجب الأعداد.
وألقى كاتب عام الاتحاد الجهوي للشغل بأريانة، عدنان بن صالح، الذي حضر الوقفة الاحتجاجية رفقة عدد من أعضاء المكتب التنفيذي وممثلين عن النقابات الأساسية لقطاعات مختلفة بجهة أريانة، كلمة أمام المحتجين، ندّد خلالها بـ"توجهات وزير التربية المعادية للعمل النقابي، وعدم اعترافه بالأجسام الوسيطة"، مشدّدا على ضرورة éتكاتف كل الهياكل النقابية في وجه ما وصفه بالتهديد الخطير للعمل النقابي على المستوى الوطني". حسب قوله.
وعقد الفرع الجامعي للتعليم الأساسي بأريانة إثر الوقفة الاحتجاجية جلسة بمقر الاتحاد الجهوي للشغل لتقييم التحركات النقابية بالجهة في علاقة بتداعيات حجب الأعداد.
...

أخبار ذات صلة:
توفيق الشابي: 'أزمة التعليم الأساسي مازلت قائمة وأكثر من 13 ألف معلم مواصلون في حجب الأعداد'...

وكان الكاتب العام المساعد للفرع الجامعي، نور الدين بوعلاق، أفاد في تصريح سابق لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن "كل الخيارات تظلّ مفتوحة أمام المعلمين للتصعيد وانتهاج مختلف الأشكال النضالية التي تقرها الهياكل النقابية للمطالبة بتحقيق مطالبهم الواردة في اللائحة المهنية، بما في ذلك الاعتصامات بمقرات المندوبيات وبوزارة التربية، مع تنظيم أيام غضب قطاعية على المستوى الوطني".
من جهته، أكد وزير التربية محمد علي البوغديري أمس الأربعاء أنه "تم تجاوز أزمة التعليم الأساسي، وأن أكثر من 60 ألف معلم ومعلمة لبّوا نداء الواجب وقاموا بإنزال الأعداد"، مضيفا أن العلاقة مع نقابة التعليم الأساسي "لا ترتقي الآن إلى مستوى الأزمة"، وأن من يتحدث عن غير ذلك ليست له التمثيلية الكافية في أن يتحدث باسم المعلمين لأن المعلمين استجابوا للنداءات التربوية والوطنية وأعادوا الأعداد، مضيفا قوله "نحن نهتم بمن بقي وندعوه إلى تدارك ذلك قبل يوم 24 جويلية الموافق لموعد إغلاق كل المنصات".


Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 270253


babnet

En continu...

Toutes les news...
Sondage Babnet
  • Radio Zitouna
  • RadioNationale
  • All Radio In one
الجمعة 21 جويلية 2023 | 3 محرم 1445
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
21:20
19:37
16:15
12:33
05:16
03:31
الرطــوبة:
% 24
Babnet
Babnet43°
42° Babnet
الــرياح:
3.09 كم/س
Babnet
Babnet29°
تونس
Babnet
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
43°-29
44°-29
42°-29
47°-31
46°-31
  • Avoirs en devises
    22535,5

  • (20 juil)
  • Jours d'importation
    98
  •              1 € = 3,40343 DT        1$ =3,03257 DT
  • Solde Compte du Trésor   (20 juil)   514,6 MDT
Indicateurs
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

*-*

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>



All Radio in One    
*.*.*