القصرين: زيادة في صابة التفاح بـ10 آلاف طنّ ومعتمدية فوسانة تتصدر الإنتاج

قدّرت المصالح الفلاحية بالقصرين صابة التفاح للموسم الفلاحي الحالي بـ60 ألف طن مقابل 50 ألف طن السنة الفارطة أي بزيادة قدرها 10 آلاف طن.



ويتوزّع إنتاج التفاح بالجهة على مساحة جمليّة تبلغ 10 الاف هكتار تضم 4 ملايين أصل منها 7 آلاف هكتار مساحة منتجة، وتتركز أهم مواطن الإنتاج في معتمديتي سبيبة وفوسانة، وفق رئيس مكتب الأشجار المثمرة بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بالقصرين، بلقاسم خضراوي.

وذكر خضراوي، اليوم الجمعة، في تصريح إعلامي، أن معتمدية فوسانة تصدرت خلال الموسم الفلاحي الحالي الإنتاج بـ22 ألفا و500 طنّ مقابل 13 ألف طنّ في معتمدية سبيبة، مرجعا ذلك إلى التساقطات الأخيرة التي سجلتها جلّ مناطق فوسانة.



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وبيّن، بالمناسبة، أن جهة القصرين تستعد لتنظيم الدورة الأولى لمهرجان التفاحة الذهبية بمعتمدية فوسانة خلال الفترة الممتدة من 31 أوت الى غاية 10 سبتمبر 2023 بهدف مزيد التعريف بالمخزون الفلاحي الهام الذي تزخر به المنطقة والجهة ككل، وذلك ضمن فعاليات المهرجان التي تتضمن ندوات علمية ومعرضا فلاحيّا تجاريّا وسهرات فنية.

وكانت جلسة عمل انعقدت أمس الخميس بمقر ولاية القصرين تحت إشراف الوالي، رضا الركباني، وبحضور مختلف الأطراف المعنية، خصّصت لمتابعة مراحل الإعداد والتنظيم لهذه الدورة لضمان نجاحها، علما أن معتمدية سبيبة تستعد هي الأخرى لتنظيم الدورة 43 للمهرجان الدولي للتفاح بسبيبة.