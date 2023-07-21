"ألحان الصداقة" عرض تونسي فرنسي يفتتح الدورة 50 لمهرجان المنستير الدولي

على أنغام معزوفات وأغاني "ألحان الصداقة" هذا العرض الأركسترالي التونسي الفرنسي في نسخته الجديدة، افتتح مساء أمس الخميس مهرجان المنستير الدولي بمعلم الرباط الأثري بمشاركة 120 موسيقيا من أعمار مختلفة وفق مدير المعهد العمومي للموسيقى والرقص بالمنستير سامي الزهاني.



وفي إطار الشراكة بين المعهد العمومي للموسيقى والرقص بالمنستير ومعهد الموسيقي لبلدية فواران الفرنسية وبلدية فونتان الفرنسية، تم الاتفاق على تجديد محتوى هذا العرض الذي انطلق منذ سنة 2018 بإضافة مقطوعات ومعزوفات موسيقية مع المديرين والأساتذة الموسيقيين فيما بينهم طيلة أكثر من سنة وأثناء عمل مسترسل في تونس وفرنسا، فتم التجديد في المحتوى الكلاسيكي وفي موسيقى الأفلام والموسيقي العربية مع موسيقى الغرفة الذي قدموه خصيصا في عرض الجم في حين اختتموا العرض في المنستير بأغنية "يا مازري حل البيبان" الموزعة أوركستراليا.

وشمل عرض "ألحان الصداقة" في جزئه الأوّل الموسيقي الغربية وانطلق بمعزوفة فون جليز بعنوان "برادايس" التي نفذها قائد الأركستر الفرنسي بيار أندريه تيو واختتم بأغنية جنيفر لوباز "لاتس قت لود" وكان بينهما أغنية "ميداي" لمايكل جاكسون ، ومقطع من أوبرا روميو وجوليات "أريد أن أعيش" قدمته الأوبرالية المتألقة أماني القعلي.



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وافتتح الجزء الثاني من العرض بتكريم عمر خيرت عبر معزوفة وزعها الأستاذ ريان السقا وقادها بنفسه ثم موشح "لما بدى يتثنى" أداه الفنّان الحبيب مرزوق مع المجموعة الصوتية ثم أدى الفنّان عماد مسعود أغنية للهادي الجويني "يا معذبتي بزينك" و"سمراء يا سمراء" ليعود الحبيب مرزوق في "ريتك ما نعرف وين" للطفي بوشناق و"شفتك مرة متعدية" لنبيهة كراولي إلى جانب مفاجأة السهرة عازفة الكمان رحمة عرعود.

وحسب الزهاني ستتواصل هذه التجربة ويقع إنتاج عرض جديد مختلف عن "ألحان الصداقة".

وبنفس اللغة الموسيقية تكلم في عرض "أحان الصداقة" كل من العازفين التونسيين والفرنسيين، مع المحافظة على خصوصيات كلّ من الجانبين، والترويج لموسيقاه. ونوه الأستاذ الجامعي والفنان عماد مسعود بهذا العرض معتبرا انها تجربة مثمرة خاصة للجيل الجديد وقال ان مشاركة أطفال أعمارهم 12 سنة فما فوق إلى غاية 60 سنة على نفس الركح من شأنه مزيد دعم تكوين صغار التلاميذ وهي مسؤولية موكولة لكل الأساتذة.

وأوضح قائد الأركستر الفرنسي بيار اندريه تيو أنّه يشارك في العرض للمرة الأولى وجاء مرفوقا بمجموعة من أساتذة الموسيقى والتلاميذ من معهد فواران وتولان وفونتان بفرنسا تدربوا مع زملائهم التونسيين لتقديم عرض لمدّة ساعة تقريبا يجمع بين ثقافتين فكانت بالنسبة إليه تجربة تقاسم حقيقية "أعدنا خلالها مراجعة طريقة عزفنا للموسيقى واكتشفنا جزء ضئيلا من الموسيقي التقليدية التونسية وكانت متعة موسيقي حقة وحافز لمواصلة اكتشاف هذه الموسيقى".