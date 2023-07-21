فتح باب المشاركة لأول مرة أمام تونس ودول عربية في جائزة "عمار" السعودية لدعم المبدعين من ذوي الإعاقة

أعلنت جمعية "الإرادة للموهوبين من ذوي الإعاقة" بالمملكة العربية السعودية عن فتح باب المشاركة في جائزة "عمار" لدعم المبدعين من ذوي الإعاقة لأول مرة الأولى أمام تونس وعدد من الدول العربية.



وتنطلق المسابقة رسميا هذا العام في موسمها السابع من السعودية ثم الإمارات ومصر والأردن وتونس والمغرب، كما سيتم استضافة أفضل المشاركين في الجائزة من الدول العربية الأخرى في أقرب دولة لهم من الدول المذكورة، حسب بلاغ صادر عن جمعية "الإرادة للموهوبين من ذوي الإعاقة".





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وأشار البلاغ الى أن باب التسجيل يغلق يوم 31 جويلية الجاري وان المشاركة في جائزة "عمار" متاحة لكافة المواطنين والمقيمين في مختلف الدول العربية وذلك عبر الرابط التالي www.ammar.sa .



وتهدف هذه المسابقة إلى إبراز مواهب الأشخاص من ذوي الإعاقة وتشجيعهم على الخلق والإبداع والتعريف بأفكارهم ومشاريعهم المبتكرة في شتى المجالات، فضلا عن تشجيع منظمات المجتمع المدني وأصحاب الأفكار في دعم الأشخاص ذوي الإعاقة والنهوض بهم.



وتتضمن الجائزة ثلاثة مسارات، يتعلق المسار الأول بمشاركة ذوي الإعاقة من أصحاب المواهب الإبداعية والاستثنائية حاملي الإعاقة في شتى مجالات الموهبة.



ويحصل الفائز بالمركز الأول على جائزة قيمتها 100 ألف ريال سعودي (26.6 ألف دولار)، فيما يفوز الحائز على المركز الثاني بجائزة قيمتها 50 ألف ريال سعودي (13.3 ألف دولار)، أما المتحصل على المركز الثالث فيفوز بمبلغ قيمته 30 ألف ريال سعودي (8 آلاف دولار).



وخصص المسار الثاني من الجائزة لمشاركة كافة أفراد المجتمع المهتمين بذوي الإعاقة سواء بأفكار أو مشاريع مبتكرة تخدم هذه الفئة وتسهل حياتهم. وتبلغ قيمة جائزة هذا المسار 25 ألف ريال سعودي (6.6 آلاف دولار).



أما المسار الثالث فيتعلق بمشاركة المنظمات غير الحكومية والتي يمكنها المشاركة في المسابقة بمبادراتها الاجتماعية ومشاريعها التنموية التي تساهم في النهوض بذوي الإعاقة، ومقدار الجائزة 50 ألف ريال سعدي (13.3 ألف دولار).



وتتكون لجنة التحكيم من ثلة من النجوم في عدد من المجالات من مختلف الدول العربية بالإضافة إلى مؤسس الجائزة الدكتور السعودي عمار بوقس وهو كاتب صحفي شاب تمكن رغم اصابته بمرض نادر من تحدي الصعاب والعراقيل والتميز في عدة مناصب في المجال الاعلامي.