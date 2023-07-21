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سيدي بوزيد: فتح بحث تحقيقي بخصوص إدعاء شركة تعليب زيت مدعّم فقدان أكثر من 18.5 طنّا من الزيت نتيجة عطب بشبكات الربط

المساعد الأول لوكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد جابر غنيمي
Publié le Vendredi 21 Juillet 2023 - 16:34 قراءة: 0 د, 33 ث
      
أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد، اليوم الجمعة، بفتح بحث تحقيقي من أجل شبهة المضاربة غير المشروعة، وذلك بخصوص إدّعاء احدى شركات تعليب الزيت المدعّم بسيدي بوزيد فقدان كمية من الزيت تقدر 18 فاصل 686 طن نتيجة عطب لحق بشبكات الربط، وفق ما أفاد به المساعد الأول لوكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد جابر غنيمي.

وبيّن غنيمي، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن البحث في هذه القضية يأتي على خلفية شبهة المضاربة غير المشروعة، وتكوين وفاق بغاية الاعتداء على الأشخاص والأملاك، والتحيّل، واخفاء ما تثبت به الجريمة، وغسيل أموال، مؤكدا أنّ الأبحاث متواصلة للكشف على كافة ملابسات القضية، وسيقع اتخاذ ما يتعيّن قانونا حال استكمال الابحاث.


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