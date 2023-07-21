منوبة: عدد من المعلمين والمعلمات ينفذون وقفة احتجاجية بالمندوبية الجهوية للتربية

نفذ عدد من معلمي ومعلمات ولاية منوبة، صبيحة اليوم الجمعة، وقفة احتجاجية تنفيذا لقرار الهيئة الإدارية القطاعية وتطبيقا لروزنامة التحركات الاحتجاجية، التي حددتها الجامعة العامة للتعليم الأساسي على مستوى الجهات، على اثر إعفاء 350 مدير مدرسة ابتدائية، منهم مدير (01) بولاية منوبة، وحجز أجرة شهر لـ17 ألف معلم، تمسكوا بحجب الأعداد، منهم 56 معلما ومعلمة من ولاية منوبة



واوضح كاتب عام الفرع الجامعي للتعليم الأساسي سفيان الجعيدي لصحفية وكالة تونس افريقيا للانباء، ان المنتسبين للقطاع من معلمين ومعلمات ومديري المدارس الابتدائية واعضاء النقابات الاساسية والفرع الجامعي، قد تجمعوا بمقر المندوبية، للمطالبة بتنفيذ الاتفاقيات السابقة ومضمون لائحتهم المهنية مع وزارة الاشراف التي تعود الى سنة 2021، والتعبير عن رفض ما وصفها بال"القرارات الجائرة في حق منتسبي قطاع الأساسي".





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وأضاف ان الاحتجاج يأتي ايضا تضامنا مع زملائهم المعفيين من مهام ادارة المدارس الابتدائية، بكامل ولايات الجمهورية، والذين حجبت اجورهم ، مشيرا الى انه تم في ولاية منوبة اعفاء مدير (01) باقدمية 33 سنة، وايقاف مرتبات 56 معلما ومعلمة.



وابدى الجعيدي تمسك الفرع النقابي وكافة المنتسبين اليه بالحوار والعودة الى طاولة التفاوض، مبينا ان اولوية مطالبهم، شانهم شان زملائهم في بقية الجهات، صرف مرتبات المعلمين التي تم حجزها مع إرجاع المديرين المعفيين إلى مناصبهم ، ورفض "الأساليب التصعيدية المعتمدة في التعامل معهم"، وفق تعبيره.