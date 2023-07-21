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تواصل موجة الحر خلال الفترة القادمة مع تسجيل تراجع نسبي أيام 26 و27 و28 جويلية 2023

Publié le Vendredi 21 Juillet 2023 - 12:40 قراءة: 0 د, 40 ث
      
تتواصل الحرارة مرتفعة بأغلب الجهات ويكون ارتفاعها ملحوظا، جدّا، خاصّة، يوم، الأحد والإثنين والثلاثاء الموافق ل23 و24 و25 جويلية 2023.

ومن المتوقع أن تتجاوز درجات الحرارة المعدلات العادية بفارق يتراوح بين 6 و10 درجات ويصل محليا 14 درجة، خاصّة، بمناطق الشمال والوسط الشرقي وتكون القصوى عامّة بين 42 و48 درجة.

...

وستناهز المعدلات القصوى، الإثنين 24 جويلية 2023، مستوى 48 درجة بمنوبة وباجة والقيروان وتوزر و47 درجة بتونس وأريانة وبن عروس وبنزرت وزغوان وجندوبة وسوسة وقبلي، بحسب نشرة المتابعة للمعهد الوطني للرصد الجوّي.

وتتوقع مصالح الرصد الجوّي تراجع درجات الحرارة لتكون قريبة من المعدلات العادية بالشمال ثمّ تدريجيا بمناطق الوسط بداية من، الإربعاء 26 جويلية وخلال يومي الخميس 27 الجمعة 28 جويلية لتعود إلى الإرتفاع من جديد مع نهاية شهر جويلية وتكون أعلى من المعدلات العادية بفارق يتراوح بين 4 و8 درجات.


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