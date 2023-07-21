موجة الحر تؤثر على انتظام تواتر سفرات المترو ونقل تونس تدعم العرض بتوفير الحافلات

أفادت شركة نقل تونس أنّه في ظل الاضطراب المسجل على تواتر سفرات خطوط المترو بالعاصمة يقع تدعيم العرض على هذه الخطوط عبر توفير سفرات على متن الحافلات.



وأكّدت الشركة في بلاغ أصدرته، الجمعة، حرصها على مزيد إحكام التنسيق والمتابعة الميدانية من أجل التدخّل الحيني كل ما استوجب الأمر بالإضافة إلى العمل على إرشاد الحرفاء وتوجيههم إلى نقاط انطلاق حافلات الدعم ونقاط وصولها.





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وأوضحت أن موجة الحر ساهمت في اضطراب تواتر سفرات خطوط المترو بالعاصمة، في الآونة الأخيرة، بسبب تكرّر الأعطاب الفنية الناتجة عن تواصل ارتفاع موجة الحرّ وتقادم أسطول العربات.



وتؤكد الشركة أنّ الارتفاع الكبير في درجات الحرارة يؤدي إلى سير العربة ببطء أو توقفها ذلك أنها تؤثر مباشرة على الأنظمة الالكترونية وعلى كيفية عملها مما يتسبب في تكرّر الأعطاب.



وتؤثر درجات الحرارة المرتفعة في أجهزة إنتاج وضغط الهواء سواء على الأجزاء الميكانيكية منها كتآكل وتلف الأطواق المانعة للتسرب مما يتسبب في تسرّب الهواء وهو ما يجعل أجهزة إنتاج الهواء لا تنتج الضغط المناسب لعمل العربات أو على الأجزاء الالكترونية ذلك أن درجات الحرارة تؤثر مباشرة على التحكم في عمل أجهزة إنتاج الهواء وخاصة على مردودية هذه المكونات و بتعطبها يتوقف جهاز إنتاج الهواء عن العمل.



كما يؤثر ارتفاع حرارة الطقس في أنظمة التكييف وينعكس، بالتالي على مردوديتها وعلى عملها وعلى مكوّناتها.