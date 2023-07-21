سليانة: تقدم اشغال عدد من المشاريع المبرمجة من قبل  إقليم  الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه بنسب متفاوتة

تقدمت اشغال عدد من المشاريع المبرمجة من قبل إقليم الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه بسليانة، بنسب متفاوتة، حيث بلغت نسبة تقدم أشغال إحداث وربط بئرين بمنطقة فرنة وبمعتمدية برقو (بقيمة اعتمادات جملية قدرت ب600 ألف دينار) 60 بالمائة، وتقدمت اشغال حفر بئر عميقة جديدة وكهربتها وتجهيزها بمعتمديتي قعفور وبورويس (بكلفة جملية تقدر ب1.3 مليون دينار) باكثر من 80 بالمائة وستدخل حيز الإستغلال قريبا.



وبين رئيس إقليم الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه بسليانة هيثم علاقي في تصريح لصحفية وكالة تونس افريقيا للانباء "وات" أنه في مايتعلق بمعتمديتي سليانة الشمالية والجنوبية، فقد تمت برمجة إنجاز وربط البئر العميقة سليانة 21 ، التى دخلت حيز الإستغلال منذ أواخر جوان المنقضي، وأشار إلى برمجة إنجاز وربط البئر العميقة السوالم 7 (بكلفة جملية قدرت ب500 ألف دينار)، بعد ان بلغت نسبة تقدم عملية الإنجاز 60 بالمائة.





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وكشف العلاقي أن الديون المتخلدة بذمة الحرفاء تجاه الإقليم وصلت الى 7.9 مليون دينار موزعة إلى 57 بالمائة إستعمال منزلي (30 بالمائة من الفواتير لم تسدد منذ 5 سنوات)، و40 بالمائة لدى مختلف الإدارات و3 بالمائة لدى كبار المستهلكين، فيما تبلغ ديون المجامع المائية البالغ عددها 41 جمعية مائية 161 ألف دينار، ودعا بالمناسبة كافة المستهلكين إلى إستخلاص ديونهم وتفادي رفع العدادات وقطع الماء