سلسلة من التظاهرات الثقافية تؤثث صائفة هذه السنة بولاية قبلي

تعيش ولاية قبلي خلال هذه الفترة على وقع سلسلة من التظاهرات الثقافية التي تؤثث صائفة العام الحالي، بمجموعة من العروض الطربية وعروض للفن الشعبي، إلى جانب لوحات في الفروسية ومداخلات الشعر الشعبي فضلا عن تنظيم سلسلة من الحوارات الثقافية بالمكتبات العمومية.



وأوضح المندوب الجهوي للشؤون الثقافية نصر الدين الشابي صباح اليوم لوات ان ولاية قبلي تشهد هذه الايام تنظيم عدة محطات ثقافية أهمها المهرجانات الصيفية فضلا عن التظاهرات ذات العلاقة بعيدي الجمهورية والمراة مشيرا الى ان أهم الفعاليات التي تنتظرها الجهة المهرجان الدولي الصيفي بقبلي الذي ستحضره الفنانة التونسية والعربية نبيهة كراولي الى جانب عرض الراب لبلطي مع تنظيم عرض دولي لفرقة فلكلورية من الهند بمسرح الهواء الطلق بالمنصورة.





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واضاف المصدر ذاته ان صائفة هذه السنة ستشهد تنظيم اكثر من 20 مهرجانا بمختلف ربوع الولاية على غرار مهرجان نوارة بدوز ومهرجان الجديدة والمنصورة الى جانب المهرجانات الصيفية بكل من نويل والرابطة والبليدات والمساعيد وفطناسة والجرسين. وأكد أن هذه المحطات الثقافية تتميز بتنوع برامجها بين العروض الطربية بمسارح الهواء الطلق، وعروض الفن الشعبي خاصة بمدينة دوز التي تتميز بالغناء البدوي والشعر الشعبي

وأشار المندوب الجهوي للشؤون الثقافية بالمناسبة إلى أن هذه المهرجانات ستنهل من تراث الجهة خاصة في جل العروض الجماهيرية التي تعبر على خصوصيات بعض المناطق مثل عروض الفروسية وامسيات الالعاب الشعبية مثمنا في ذات الاطار التظاهرات التي ستنظمها مؤسسات العمل الثقافي والمكتبات العمومية التي ستؤمن على امتداد هذه الصائفة سلسلة من الحوارات الثقافية وذلك في إطار البطولة الوطنية للمطالعة والمهرجان الوطني لمصيف الكتاب.