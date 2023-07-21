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جندوبة: تسجيل تقدم هام في السيطرة على الحرائق بغابات ملولة

Publié le Vendredi 21 Juillet 2023 - 10:26 قراءة: 0 د, 50 ث
      
أعلن رئيس اللجنة الجهوية لمجابهة الكوارث وتنظيم النجدة والي جندوبة سمير كوكة، صباح اليوم الجمعة، عن تسجيل تقدم كبير في السيطرة على الحريقين اللذين نشبا بغابات ملولة منذ الثلاثاء المنقضي.

وأضاف كوكة في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء، ان الدعم "الهام" الذي لقيته اللجنة من قبل عدد من الولايات المجاورة، وتعزيزه بطائرة إطفاء عسكرية، ساعد في تسجيل تقدم في السيطرة على الحريقين والحد من مخاطرهما رغم صعوبة التضاريس.

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وافاد مصدر من دائرة الغابات بعين دراهم – طبرقة، ان الهياكل المتدخلة، بصدد القيام بعملية التبريد باستخدام المياه، تحسبا لوجود جيوب من النيران القابلة للاشتعال مجددا، ولم تحدد بعد المساحات المتضررة من النيران في انتظار استكمال حصرها خاصة وانها تتسم بصعوبة التضاريس.

وكان والي الجهة قد أعلن بعد ظهر أمس الخميس إعادة فتح المعبر الحدودي بملولة الذي تم غلقه مؤقتا يوم الأربعاء المنقضى واستئناف نشاطه المعتاد، كما اجلت السلطات الجهوية، منذ يومين تحسبا لتوسع دائرة الحرائق، 04 عائلات قاطنة داخل الغابة وايوائهم في مركز خاص.


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