تطاوين: إقبال مكثّف على المنتزه العائلي بغمراسن بعد تأثيثه بألعاب للأطفال وربطه بخدمة الانترنت المجاني

يشهد المنتزه العائلي بغمراسن من ولاية تطاوين ضغطا شديدا خلال هذه الصائفة باعتباره المتنفس البيئي الوحيد لمتساكني المدينة الذين ازداد عددهم كثيرا بعودة ابناء المنطقة من المهجر ومن داخل الجمهورية بمناسبة الافراح والعطل السنوية.



ورغم ضيق مساحته وتصميمه الاولي كمسلك صحي، الا ان بلدية المكان أثثته مؤخرا بألعاب للاطفال ساهمت في تنشيطه ومزيد إقبال العائلات عليه، كما ساعد حضور باعة المأكولات والمكسرات واللمج بالفضاء، الاسر على قضاء اوقات طويلة هربا من حرارة الطقس في المنازل، وسعيا الى التلاقي والسمر في فضاء مفتوح تحيط به الاشجار وقريب من الطريق المعدة.

إضافة إلى ذلك اطلقت بلدية غمراسن منذ فترة خدمة الانترنت المجاني بهذا المنتزه العائلي ما زاد من رغبة الشباب وحاملي الهواتف الذكية في المكوث في فضائه لفترات طويلة.



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ونظرا لافتقار المدينة لمسرح للهواء الطلق، وسعيا الى تنظيم سهرات صيفية ممتعة، احتضن هذا الفضاء مؤخرا حفلا فنيا غصٍت خلاله ارجاء المنتزه بأبناء المنطقة من كل الاعمار والذين استمتعوا بسهرة فنية رائقة، حسب ما كأده عدد من الحاضرين لوكالة تونس إفريقيا للأنباء.

ونظرا لافتقار المدينة لمساحات يمكن تحويلها الى منتزهات وساحات بيئية لسكان المدينة، أكد الكاتب العام المكلف بتسيير شؤون بلدية غمراسن، أحمد العاب، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن البلدية تعمل على تحويل "مقهى شلالات الغنيمية" الى فضاء ترفيهي وثقافي يستقطب الزوار من الداخل والخارج، وهو فضاء يتكون من متحف واستراحات للاستمتاع بخصوصية المكان، وذلك رغم ضيق مساحته.

واشار الى ان استغلال الفضاء المشار اليه يندرج في اطار مشروع تهذيب وسط المدينة ووفق كراس شروط واضحة، بعد ان ظل هذا المكان دون استغلال لحوالي ثلاث سنوات.