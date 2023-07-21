قرر رئيس الجمهورية قيس سعيد، مساء اليوم الخميس، إعفاء مصباح الهلالي، الرئيس المدير العام للشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه، من مهامه وتعيين أحمد صولة خلفا له، وفق ما جاء في بلاغ مقتضب صادر عن رئاسة الجمهورية.
إعفاء رئيس مدير عام ''الصوناد'' من مهامه وتعيين أحمد صولة خلفا له
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