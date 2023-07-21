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إعفاء رئيس مدير عام ''الصوناد'' من مهامه وتعيين أحمد صولة خلفا له

مصباح الهلالي
Publié le Vendredi 21 Juillet 2023 - 00:39 قراءة: 0 د, 17 ث
      
قرر رئيس الجمهورية قيس سعيد، مساء اليوم الخميس، إعفاء مصباح الهلالي، الرئيس المدير العام للشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه، من مهامه وتعيين أحمد صولة خلفا له، وفق ما جاء في بلاغ مقتضب صادر عن رئاسة الجمهورية.
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Commentaires


1 de 1 commentaires pour l'article 270212

Rommen  (Morocco)  |Vendredi 21 Juillet 2023 à 06h 37m |           


بندر و صفق و اطاح قيمة شهاءده
و في الأخير رمي في سلة المهملات


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