علي مرابط يؤكد على ضرورة مأسسة مشروع البيانات العمومية المفتوحة

أكد وزير الصحة علي المرابط، اليوم الخميس، على ضرورة استكمال المشاريع المتوجة في هاكتون 2023 لجرد البيانات العمومية المفتوحة حسب ما اوردته وزارة الصحة في بلاغ لها اليوم.



وشدد المرابط، خلال جلسة عمل حول مخرجات جرد برنامج البيانات العمومية المفتوحة ومشروع مرافقة الفرق، على ضرورة مأسسة مشروع البيانات العمومية المفتوحة طبقا لمتطلبات برنامج الحكومة المفتوحة مع الأخذ بعين الاعتبار بالنصوص القانونية الجاري العمل بها في إطار البرنامج الوطني للحكومة المفتوحة الذي تشرف عليه وحدة الإدارة الالكترونية برئاسة الحكومة.

وثمن الوزير بالمناسبة مجهودات مختلف فرق العمل التي ساهمت في إنجاح مشروع البيانات المفتوحة وفي مرافقة الفرق التي تم اختيارها في مرحلة ما بعد الهاكاتون، متوجها بالشكر إلى الفرق الثلاثة المختارة التي قدمت حلولا تكنولوجية مبتكرة تمت من خلالها الاستجابة لبعض التحديات المرتبطة بأنشطة وزارة الصحة.



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وقد تم خلال الجلسة عرض إطار مشروع جرد البيانات العمومية المفتوحة وأهدافه بالإضافة إلى تقديم أهم مخرجاته في سنته الأولى، كما تم عرض أهم مراحل احتضان المشاريع التي تم اختيارها من قبل وزارة الصحة لمرافقتها بعد تتويجها خلال مسابقة هاكاتون.

وتندرج مسابقة الهاكتون في إطار تنفيذ برنامج البيانات العمومية المفتوحة ولمزيد تعزيز اعادة استعمال البيانات العمومية المفتوحة تحت إشراف وحدة الإدارة الإلكترونية برئاسة الحكومة وبالشراكة مع وزارات الصحة والشؤون الاجتماعية والتربية.

وتهدف إلى خلق ديناميكية حول إعادة استعمال البيانات العمومية المفتوحة من خلال تمكين المبرمجين والمختصين في مجال البيانات والشركات الناشئة وجميع الناشطين في هذا المجال من خلق فرص جديدة للابتكار والإبداع وتطوير التطبيقات والمنصات الرقمية التي من شأنها تثمين إمكانات استغلال البيانات المفتوحة في القطاعات الثلاثة .