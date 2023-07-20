السيطرة على حريق بجبل" بلوطة 2" من معتمدية سليانة الجنوبية

تمكنت وحدات الحماية المدنية بالتعاون مع أعوان الغابات بولاية سليانة مساء اليوم الخميس من السيطرة على حريق اندلع بعد ظهر اليوم بجبل" بلوطة 2" من معتمدية سليانة الجنوبية حسب مصدر من الحماية المدنية

وذكر ذات المصدر في تصريح ل/وات/ أن الحريق اتى على حوالي أقل من هكتار من الأشجار الغابية والأعشاب الجافة ،لافتا إلى تسخير 4 وسائل تابعة للإدارة الجهوية للحماية المدنية بسليانة و4 شاحنات تابعة للإدارة الجهوية للغابات

يذكر أن أسباب الحريق لا تزال مجهولة