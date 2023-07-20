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وزير الخارجية يعقد لقاء مع نخبة من أبناء الجالية التونسية بالمملكة السعودية

Publié le Jeudi 20 Juillet 2023 - 19:29 قراءة: 0 د, 39 ث
      
أجرى نبيل عمار، وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، مساء أمس الأربعاء ، لقاء بمقر إقامة القنصل العام بجدة مع نخبة من أبناء الجالية التونسية المقيمة بالمنطقة الغربية للمملكة، والذي مثل مناسبة استمع خلالها الوزير إلى مشاغل واهتمامات وتطلعات أبناء الجالية ووفق بلاغ صادر عشية الحميس عن وزارة الشؤون الخارجية، .
وأبرز الوزير خلال هذا اللقاء، الذي يتزامن مع زيارة العمل التي يؤديها إلى المملكة العربية السعودية الشقيقة، الحرص على توفير كافة الإمكانيات والوسائل المتاحة من أجل الإحاطة بالتونسيين المقيمين بالخارج ورعاية مصالحهم وتذليل الصعوبات التي تعترضهم.

وأكّد عمار الدور الهام الذي تضطلع به الجالية التونسية في دعم وإشعاع صورة تونس وإسهاماتها في تعزيز العلاقات الثنائية، مشددا على ضرورة التحلي بروح المسؤولية في كنف التضامن والعمل الجماعي المنظم لإضفاء مزيد من النجاعة على مبادراتها في معاضدة جهود التنمية ببلادنا.


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