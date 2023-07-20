Babnet

وزيرا الخارجية التونسي والسعودي يؤكدان تطابق الرؤى ويتفقان على مزيد تفعيل التشاور والتعاون

Publié le Jeudi 20 Juillet 2023 - 19:16 قراءة: 1 د, 26 ث
      
أكد وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج نبيل عمار، في لقائه بالأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله ال سعود وزير الخارجية السعودي في ختام زيارته إلى المملكة العربية السعودية الخميس، تطابق الرؤى ووجهات النظر حول مختلف القضايا ذات الإهتمام المشترك، حبث تم الاتفاق على مزيد تفعيل آليات التشاور والتنسيق والتعاون .

واستعرض الجانبان العلاقات الثنائية بين البلدين، حيث عبرا عن ارتياحهما لتميز مستوى التنسيق والتعاون القائم بين البلدين وحرصهما على مزيد الارتقاء بمستوى العلاقات الثنائية العريقة وسبل تمتينها في شتى المجالات.

...

واشار بلاغ صادر اليوم عن وزارة الشؤون الخارجية في هذا الاطار،الى ان نبيل عمار ثمن ، وقوف المملكة العربية السعودية الى جانب تونس ودعمها المتواصل لها في كافة المجالات، والذي تجلى بالخصوص في توقيع اتفاقيتي تعاون مالي هذا اليوم بين البلدين الشقيقين بما يعكس خصوصية العلاقات التونسية السعودية وما تحظى به من رعاية موصولة من قيادتي البلدين.
وأكد أهمية اعطاء دفع متجدد للعلاقات الثنائية خاصة في مجال الاستثمار في ظل ما يتوفر من امكانيات وفرص استثمارية هامة وواعدة في تونس.

وكان هذا اللقاء مناسبة أطلع فيها وزير الشؤون الخارجية نظيره السعودي على الخطوات المهمة التي تم قطعها على صعيد تعزيز المسار التصحيحي ببلادنا وعلى الإصلاحات الاقتصادية من أجل بناء منوال تنموي يستجيب لتطلعات الشعب التونسي وطموحاته في تحقيق التنمية المستدامة رغم صعوبة التحديات الماثلة والمتأتية بالأساس من تنامي الصرعات والنزاعات الدولية وتواتر بؤر التوتر وما خلفته من تحديات مستجدة في مقدمتها الهجرة غير النظامية والاتجار بالبشر والجريمة المنظمة يستعصي على الدول بمفردها التصدي لها.

من جهته، أعرب وزير الخارجية السعودي عن استعداد بلاده لمزيد تعزيز التعاون التونسي السعودي وتوسيعه ليشمل مجالات جديدة ولاسيما القطاعات الواعدة على غرار الطاقات المتجددة والتكنولوجيات الحديثة، كما عبر عن دعم بلاده للاصلاحات التي تقوم بها تونس واسنادها لدى مؤسسات وهيآت الدعم الدولية تكريسا لأواصر الأخوة بين البلدين والشعبين الشقيقين.


Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 270203


babnet

En continu...

Toutes les news...
Sondage Babnet
  • Radio Zitouna
  • RadioNationale
  • All Radio In one
الخميس 20 جويلية 2023 | 2 محرم 1445
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
21:21
19:38
16:15
12:33
05:15
03:29
الرطــوبة:
% 62
Babnet
Babnet40°
32° Babnet
الــرياح:
1.54 كم/س
Babnet
Babnet30°
تونس
Babnet
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
40°-30
41°-29
45°-28
42°-29
46°-31
  • Avoirs en devises
    22535,5

  • (20 juil)
  • Jours d'importation
    98
  •              1 € = 3,40343 DT        1$ =3,03257 DT
  • Solde Compte du Trésor   (20 juil)   514,6 MDT
Indicateurs
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

*-*

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>



All Radio in One    
*.*.*