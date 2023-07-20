وزيرا الخارجية التونسي والسعودي يؤكدان تطابق الرؤى ويتفقان على مزيد تفعيل التشاور والتعاون

أكد وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج نبيل عمار، في لقائه بالأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله ال سعود وزير الخارجية السعودي في ختام زيارته إلى المملكة العربية السعودية الخميس، تطابق الرؤى ووجهات النظر حول مختلف القضايا ذات الإهتمام المشترك، حبث تم الاتفاق على مزيد تفعيل آليات التشاور والتنسيق والتعاون .



واستعرض الجانبان العلاقات الثنائية بين البلدين، حيث عبرا عن ارتياحهما لتميز مستوى التنسيق والتعاون القائم بين البلدين وحرصهما على مزيد الارتقاء بمستوى العلاقات الثنائية العريقة وسبل تمتينها في شتى المجالات.





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واشار بلاغ صادر اليوم عن وزارة الشؤون الخارجية في هذا الاطار،الى ان نبيل عمار ثمن ، وقوف المملكة العربية السعودية الى جانب تونس ودعمها المتواصل لها في كافة المجالات، والذي تجلى بالخصوص في توقيع اتفاقيتي تعاون مالي هذا اليوم بين البلدين الشقيقين بما يعكس خصوصية العلاقات التونسية السعودية وما تحظى به من رعاية موصولة من قيادتي البلدين.

وأكد أهمية اعطاء دفع متجدد للعلاقات الثنائية خاصة في مجال الاستثمار في ظل ما يتوفر من امكانيات وفرص استثمارية هامة وواعدة في تونس.



وكان هذا اللقاء مناسبة أطلع فيها وزير الشؤون الخارجية نظيره السعودي على الخطوات المهمة التي تم قطعها على صعيد تعزيز المسار التصحيحي ببلادنا وعلى الإصلاحات الاقتصادية من أجل بناء منوال تنموي يستجيب لتطلعات الشعب التونسي وطموحاته في تحقيق التنمية المستدامة رغم صعوبة التحديات الماثلة والمتأتية بالأساس من تنامي الصرعات والنزاعات الدولية وتواتر بؤر التوتر وما خلفته من تحديات مستجدة في مقدمتها الهجرة غير النظامية والاتجار بالبشر والجريمة المنظمة يستعصي على الدول بمفردها التصدي لها.



من جهته، أعرب وزير الخارجية السعودي عن استعداد بلاده لمزيد تعزيز التعاون التونسي السعودي وتوسيعه ليشمل مجالات جديدة ولاسيما القطاعات الواعدة على غرار الطاقات المتجددة والتكنولوجيات الحديثة، كما عبر عن دعم بلاده للاصلاحات التي تقوم بها تونس واسنادها لدى مؤسسات وهيآت الدعم الدولية تكريسا لأواصر الأخوة بين البلدين والشعبين الشقيقين.