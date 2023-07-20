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أريانة: الفرع الجامعي للتعليم الأساسي يدعو إلى تجمع احتجاجي ببهو المندوبية الجهوية للتربية

Publié le Jeudi 20 Juillet 2023 - 18:22 قراءة: 0 د, 55 ث
      
دعا الفرع الجامعي للتعليم الأساسي بأريانة، منظوريه من "معلمين وهياكل نقابية إلى المشاركة في التجمع الاحتجاجي المزمع تنظيمه غدا الجمعة 21 جويلية على الساعة التاسعة صباحا ببهو المندوبية الجهوية للتربية، وذلك في إطار التحركات الاحتجاجية على مستوى الأقاليم، بدعوة من الجامعة العامة للتعليم الأساسي".
وكان الكاتب العام المساعد للفرع الجامعي للتعليم الأساسي بأريانة نورالدين بوعلاق أفاد في تصريح سابق لوكالة تونس إفريقيا للأنباء أن "كل الخيارات تظل مفتوحة أمام المعلمين للتصعيد وانتهاج مختلف الأشكال النضالية التي تقرها الهياكل النقابية للمطالبة بتحقيق مطالبهم الواردة في اللائحة المهنية، بما في ذلك الاعتصامات بمقرات المندوبيات وبوزارة التربية مع تنظيم أيام غضب قطاعية على المستوى الوطني".
من جهته أكد وزير التربية محمد علي البوغديري أمس الأربعاء أنه "تم تجاوز أزمة التعليم الأساسي، وأن أكثر من 60 ألف معلم ومعلمة لبوا نداء الواجب وقاموا بإنزال الأعداد"، مضيفا أن العلاقة مع نقابة التعليم الأساسي "لا ترتقي الآن إلى مستوى الأزمة، وأن من يتحدث عن غير ذلك" ليست له التمثيلية الكافية في أن يتحدث باسم المعلمين لأن المعلمين استجابوا للنداءات التربوية والوطنية وأعادوا الأعداد، نحن نهتم بمن بقي وندعوه إلى تدارك ذلك قبل يوم 24، لأن يوم 24 سوف تغلق كل المنصات".


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