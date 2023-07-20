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استكمال عملية تغيير المحول الكهربائي بمحطة التحويل جهد عالي/جهد متوسط في بلسودة بسيدي بوزيد.

Publié le Jeudi 20 Juillet 2023 - 17:50 قراءة: 0 د, 17 ث
      
أعلنت الشركة التونسية للكهرباء والغاز، عن استكمال عملية تغيير المحول الكهربائي بمحطة التحويل جهد عالي/جهد متوسط في بلسودة بسيدي بوزيد.
وقد تم تركيب المحول الجديد بنجاح، مما ينهي فترة من الاضطرابات بالتزود بالكهرباء في تلك المنطقة ويخفف من الجهود الاستثنائية التي بذلها اعوان واطارات الشركة الذين عملوا ليلاً ونهارًا لإكمال العملية في ظروف صعبة.



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