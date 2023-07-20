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الاولمبي الباجي - الجزائري نبيل نغيز مدربا جديدا

Publié le Jeudi 20 Juillet 2023 - 17:48 قراءة: 0 د, 13 ث
      
اعلن الاولمبي الياجي، اليوم الخميس، ان الجزائري نبيل نغيز سيكون المدرب الجديد لفريق الاكابر لكرة القدم.
وبدا نغيز مسيرته التدريبية في موسم 2006-2007 بالاشراف على مولودية قاوس ودرب العديد من الفرق الجزائرية على غرار وداد تلمسان واولمبي المدية وشبيبة الساورة ووفاق سطيف ومولدية الجزائر


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