الاولمبي الباجي - الجزائري نبيل نغيز مدربا جديدا

اعلن الاولمبي الياجي، اليوم الخميس، ان الجزائري نبيل نغيز سيكون المدرب الجديد لفريق الاكابر لكرة القدم.

وبدا نغيز مسيرته التدريبية في موسم 2006-2007 بالاشراف على مولودية قاوس ودرب العديد من الفرق الجزائرية على غرار وداد تلمسان واولمبي المدية وشبيبة الساورة ووفاق سطيف ومولدية الجزائر