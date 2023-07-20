البريد التونسي ينتهي من تركيز 260 موزع آلي للأوراق المالية في إطار برنامج تجديد انطلق موفي العام الماضي

أعلن البريد التونسي، عن الانتهاء من تركيز 260 موزع آلي جديد للأوراق المالية موزّعة على جميع جهات الجمهورية.



وأشار البريد في بلاغ نشره مؤخرا ، إلى أن برنامج التجديد يندرج في إطار تنفيذ مشروع تدعيم شبكة الموزعات الآلية للأوراق المالية والذي إنطلق منذ نهاية شهر ديسمير 2022.





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وبين أن هذا المشروع ساهم في تدعيم شبكة الموزعات الآليّة للأوراق المالية للبريد التونسي لتصبح أكبر شبكة بـ 554 موزّع آلي، علما وأن هذه الشبكة ستمكن حاملي بطاقات الدفع الإلكتروني البريديّة والبنكيّة من سحب الأموال في كل الأوقات .



ويلعب مشروع تجديد الموزعات الآلية للأوراق المالية في مزيد تدعيم دور البريد التونسي ضمن سلسة الفاعلين في مجال الإدماج المالي والاجتماعي.



وتشير بيانات متعلقة بالقطاع البنكي نشرها البنك المركزي التونسي ضمن تقريره الثاني حول الرقابة المصرفية سنة 2022، إلى بلوغ عدد االموزعات الآلية للأوراق المالية لدى البنوك إلى 3029 موزعا آليا.