Babnet

البريد التونسي ينتهي من تركيز 260 موزع آلي للأوراق المالية في إطار برنامج تجديد انطلق موفي العام الماضي

Publié le Jeudi 20 Juillet 2023 - 17:45 قراءة: 0 د, 42 ث
      
أعلن البريد التونسي، عن الانتهاء من تركيز 260 موزع آلي جديد للأوراق المالية موزّعة على جميع جهات الجمهورية.

وأشار البريد في بلاغ نشره مؤخرا ، إلى أن برنامج التجديد يندرج في إطار تنفيذ مشروع تدعيم شبكة الموزعات الآلية للأوراق المالية والذي إنطلق منذ نهاية شهر ديسمير 2022.

...

وبين أن هذا المشروع ساهم في تدعيم شبكة الموزعات الآليّة للأوراق المالية للبريد التونسي لتصبح أكبر شبكة بـ 554 موزّع آلي، علما وأن هذه الشبكة ستمكن حاملي بطاقات الدفع الإلكتروني البريديّة والبنكيّة من سحب الأموال في كل الأوقات .

ويلعب مشروع تجديد الموزعات الآلية للأوراق المالية في مزيد تدعيم دور البريد التونسي ضمن سلسة الفاعلين في مجال الإدماج المالي والاجتماعي.

وتشير بيانات متعلقة بالقطاع البنكي نشرها البنك المركزي التونسي ضمن تقريره الثاني حول الرقابة المصرفية سنة 2022، إلى بلوغ عدد االموزعات الآلية للأوراق المالية لدى البنوك إلى 3029 موزعا آليا.


Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 270194


babnet

En continu...

Toutes les news...
Sondage Babnet
  • Radio Zitouna
  • RadioNationale
  • All Radio In one
الخميس 20 جويلية 2023 | 2 محرم 1445
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
21:21
19:38
16:15
12:33
05:15
03:29
الرطــوبة:
% 52
Babnet
Babnet40°
35° Babnet
الــرياح:
4.63 كم/س
Babnet
Babnet30°
تونس
Babnet
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
40°-30
42°-29
42°-29
42°-29
47°-33
  • Avoirs en devises
    22535,5

  • (20 juil)
  • Jours d'importation
    98
  •              1 € = 3,40343 DT        1$ =3,03257 DT
  • Solde Compte du Trésor   (20 juil)   514,6 MDT
Indicateurs
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

*-*

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>



All Radio in One    
*.*.*