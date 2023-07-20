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المدير العام لمنظمة العمل العربية يبدي استعداده فتح آفاق للتعاون بين المركز والمنظمة لمزيد تطوير خدماته

Publié le Jeudi 20 Juillet 2023 - 16:54 قراءة: 0 د, 56 ث
      
عبر المدير العام لمنظمة العمل العربية، فايز علي المطيري، عن استعداد المنظمة فتح آفاق التعاون مع المركز الدولي للنهوض بالأشخاص ذوي الإعاقة لمزيد تطوير خدماته والاستئناس بهذه التجربة لدى الدول العربية.

واشاد المطيري خلال زيارة اداها الى المركز رفقة وزير الشؤون الاجتماعية مالك الزاهي، بالتجربة الرائدة للمركز.
وتولى وزير الشؤون الاجتماعية، بالمناسبة، التعريف بالمركز الدولي للنهوض بالأشخاص ذوي الإعاقة وأهم الخدمات التي يسديها لفائدة منظوريه، مشيرا إلى أن المركز يختص في تنفيذ برامج التربية المختصّة الموجهة لمنظوريه وبإنجاز البحوث والدراسات والتوثيق والتكوين وذلك في إطار تنفيذ سياسة الوزارة في مجال الإعاقة.
...

ومن جهته نوّه الكفاءة التونسية المقيم بسويسرا وصاحب مؤسسة استشفائية خاصة بسويسرا، ناجح فرح، الذي يستعد لافتتاح مركز للإحاطة والتعهد بالأطفال المصابين بطيف التوحد بقمرت قريبا، بهذا المشروع مبديا استعداده دعم التجربة لاسيما وأنه يعمل في المجال الإنساني التطوعي واقترح العمل على الترويج للمركز كمشروع نموذجي عالمي رائد في مجال الإعاقة ومعاضدة مجهود الدولة في مجال العمل الانساني.
وقد تم افتتاح المركز الدولي للنهوض بالأشخاص ذوي الإعاقة يوم 20 جانفي 2023 وتنبني مقاربته على تعزيز دور الدولة في مجال توفير خدمات التربية المختصة لفائدة الأشخاص ذوي الإعاقة وتمكينهم من التكوين والتدريب وتطوير مهاراتهم وإبراز إبداعاتهم .


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