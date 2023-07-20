قفصة: وقفة احتجاجية لعدد من المعلمين تنديدا بقرار عزل مديرين وحجب أجورأعداد من المدرّسين

نفّذ عدد من مدرسي بالتعليم الأساسي بولاية قفصة، اليوم الخميس، وقفة احتجاجية أمام مقر المندوبية الجهوية للتربية احتجاجا على قرار وزارة التربية القاضي بعزل عدد من المديرين وحجب أجور عدد من المعلمين، وذلك في إطار تحركات احتجاجية جهوية دعا إليها الفرع الجامعي للتعليم الأساسي.

وأفاد الكاتب العام للفرع الجامعي للتعليم الأساسي بقفصة، توفيق عمراني، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن الوقفة الاحتجاجية للمعلمين أمام مقر المندوبية الجهوية للتربية تندرج في إطار قرارات الهيئة الإدارية لفرع الجامعة العامة للتعليم الأساسي التي دعت إلى تنفيذ وقفات احتجاجية كيوم غضب للتنديد بقرارات وزارة التربية التي طالت عزل عدد من المديرين وحجب أجور عدد من المدرسين.

ولفت إلى أن هذه الوقفة جوبهت بمنع المعلمين من الدخول إلى مقر المندوبية الجهوية للتربية من قبل قوات الأمن ورغم محاولات الاتصال بالمندوب الجهوي للتربية الا انه رفض التواصل معهم، وفق قوله.

يشار إلى ان عدد المعلمين بولاية قفصة الذين شملهم حجب الأجور بلغ 1500 معلما ومعلمة إضافة إلى عزل 25 مديرا وهو رقم مرجح للارتفاع، وفق ذات المصدر.