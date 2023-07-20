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تصنيف الفيفا ـ تونس تحافظ على المركز الحادي والثلاثين

Publié le Jeudi 20 Juillet 2023 - 16:16 قراءة: 0 د, 40 ث
      
حافظ المنتخب التونسي لكرة القدم على مركزه الحادي والثلاثين عالميا في التصنيف الشهري الجديد الصادر اليوم الخميس عن الاتحاد الدولي لكرة القدم محتلا بذلك المرتبة الثالثة افريقيا.
وتصدر المنتخب المغربي ترتيب المنتخبات الافريقية رغم تراجعه الى المركز الرابع عشر عالميا متبوعا بالمنتخب السنغالي الذي حافظ على مركزه الثامن عشر عالميا. وحافظ المنتخب الجزائري على المرتبة الثالثة والثلاثين عالميا لكنه بقي الرابع افريقيا امام المنتخب المصري الذي ياتي في المركز الرابع والثلاثين عالميا مع حفاظه على المركز الخامس افريقيا.
ولم يشهد التصنيف أي تغيرات على مستوى المنتخبات الكبيرة, حيث بقيت الأرجنتين وفرنسا والبرازيل في المراكز الـ3 الأولى بينما صعد منتخب إنقلترا للمركز الرابع.

...

وتراجعت بلجيكا للمركز الخامس, وتحركت كرواتيا خطوة للأمام في المركز السادس, بينما تراجع المنتخب الهولندي للمركز السابع.
في المقابل, بقت منتخبات إيطاليا والبرتغال وإسبانيا في المراكز من الثامن إلى العاشر.


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