بنزرت: جمعية الاتحاد التونسي للتاكسي الفردي بماطر تطالب بمنع وكالات الاسفار بالمنطقة من نقل الركاب من داخل الاحياء السكنية

طالبت جمعية الاتحاد التونسي للتاكسي الفردي بماطر بتطبيق ما جاء في مختلف محاضر الجلسات الخاصة بتنظيم عملية نقل العملة والركاب بالنسبة لعدد من وكالات الاسفار بالمنطقة ومنعهم خاصة من نقل الركاب من داخل الاحياء السكنية ومناطق العمران.





وقال الكاتب العام المساعد للاتحاد بماطر، طلال الخميري، إن جميع وكالات الاسفار بالمنطقة باتت تتعمد نقل الركاب من داخل الاحياء السكنية ومناطق العمران في تعدّ صارخ على مصالح المهنيين من سواق وأصحاب رخص التاكسي الامر الذي أثّر في مداخيلهم وينذر بخطر افلاسهم، مطالبا جميع السلط بالتدخل العاجل لاعادة الأمور الى نصابها في هذا الشأن.



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من جانبه، اكد رئيس غرفة التاكسي بالاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية ببنزرت وعضو اللجنة الاستشارية الجهوية للنقل، بشير الجزيري، ان المنظمة تعمل على التنسيق مع مختلف الجهات والأجهزة التنفيذية المعنية محليا وجهويا، كما تم التواصل مع السلط المحلية من خلال تنظيم جلسة عمل بمقر معتمدية ماطر بحضور جميع الأطراف بمن فيهم ممثلي المصانع، وتم الاتفاق على تحديد مسار وتوقيت معينين للحافلات المعدة لنقل العملة، وجاري التنسيق مع الجميع للالتزام بالامر والغرفة الجهوية للتاكسي حريصة على الدفاع على مصالح منظوريها من المهنيين وأيضا تعزيز دور التاكسي الاجتماعي والمهني والتنموي عموما.

في المقابل، نفى ممثل الجامعة التونسية لوكالات الاسفار، توفيق عروى، كل ما يتداول حول الموضوع مؤكدا ان جميع الوكالات تعمل في اطار القانون عدد 33 الصادر سنة 2009 والذي تم تجديده وتاكيده سنة 2019 بما يسمح لوكالات الاسفار والى جانب عملهم العادي العمل في النقل العرضي للأشخاص من مكان الى اخر او في اطار عقود مبرمة مع المؤسسات الصناعية.

وأضاف ان هذا النشاط ليس بحكر على مدينة ماطر او ولاية بنزرت بل هو عمل قانوني ويشمل كامل مناطق وجهات البلاد، وان جميع الوكالات تعمل في إطار دولة القانون والمؤسسات وتحت اشراف وزارتي السياحة والنقل علاوة على السلط الجهوية والمحلية.

واعتبر ان جميع وكالات الاسفار تقوم بدور اقتصادي واجتماعي كبير ومنها الوكالات الناشطة بمنطقة ماطر والتي تتولى القيام بنقل العملة في اتجاه المؤسسات الصناعية وغيرها في اطار عقود مبرمة من عديد المناطق كباجة ونفزة والدخيلة وماطر وغيرها من المناطق.