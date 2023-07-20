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المدير العام لمنظمة العمل العربية يشدد على أهمية الحوار الاجتماعي لمواجهة التحديات في المنطقة العربية

Publié le Jeudi 20 Juillet 2023 - 16:05 قراءة: 0 د, 33 ث
      
شدد المدير العام لمنظمة العمل العربية، فائز المطيري، على أهمية الحوار الاجتماعي لمواجهة التحديات الوطنية والدولية وخلق مناخ ملائم للاستثمار وتعزيز التشغيل والنماء في المنطقة العربية.

وأكد المطيرين، خلال لقاء جمعه اليوم الخميس بالامين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، نورالدين الطبوبي، على أهمية الدور الذي قامت به الحركة النقابية التونسية تاريخيا وحصولها على جائزة نوبل للسلام مؤكدا على تقدير منظمة العمل العربية للاتحاد ولدوره الوطني والاجتماعي.

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وتطرق الطرفان إلى الحوار الاجتماعي في المنطقة العربية وكيفية دعمه وتطويره بالإضافة إلى الوضع الاجتماعي بتونس والاشكاليات المطروحة.
وتناول اللقاء الوضع الإقليمي والملفات الحارقة المطروحة في المنطقة في ظل بروز قضايا جديدة تهم منظومة العمل والتي تتطلب مقاربات جديدة تتفاعل مع كل تلك المتغيرات.
 


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