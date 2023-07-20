وكالة تونس افريقيا للانباء (وات) تتسلم هبة رقمية تكنولوجية من سفارة الصين

انتظم صباح اليوم حفل استقبال بمقر وكالة تونس افريقيا للانباء سلمت خلاله سفارة الصين بتونس مجموعة من الاجهزة الرقمية والتكنولوجية للوكالة وذلك بحضور الرئيس المدير العام للوكالة ناجح الميساوي وسفير الصين بتونس " وان لي " وعدد من اطارات الوكالة و سفارة الصين بتونس .



واعرب السفير الصيني عن سعادته بتقديم الهبة الصينية لوكالة تونس افريقيا للانباء مبرزا دور وكالة (وات) في محيطها الوطني ودور الاعلام عامة في التقريب بين الشعبين التونسي والصيني وتعزيز التواصل بينهما.

واكد على ان الصين تعمل على مزيد تنويع التعاون بين البلدين ومزيد الإرتقاء به وتوسيع مجالاته في الميادين ذات الاهتمام المشترك ومنها المجال الاعلامي وتنويع مجالاته.



...





من جهته اعرب الرئيس المدير العام للوكالة عن امتنانه لمبادرة سفارة الصين بتقديم هبة قيمة للوكالة وعن الحرص على ان يتم استغلال الاجهزة والوسائل التكنولوجية التي شملتها الهبة الصينية بما يساعد على تطوير مرافق العمل في محتلف مصالح المؤسسة معربا عن الامل في ان يشمل التعاون مستقبلا مجالات و اسلاكا اخرى في الوكالة .

وثمن الرئيس المدير العام التعاون القائم بين وكالة تونس إفريقيا للأنباء وسفارة جمهورية الصين الشعبية بتونس والذي وصفه بالناجع .



ويذكر ان الهبة الصينية لوكالة (وات) شملت بالخصوص عددا من الحواسيب والطابعات والهواتف الذكية واقراص صلبة وجهاز تلفزة من الحجم الكبير وستساعد مختلف التجهيزات على تطوير الاداء الرقمي لمختلف مصالح الوكالة.