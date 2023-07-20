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مدنين: وقفة احتجاجية للمعلمين تنديدا بما اعتبروه انسدادا لأبواب الحوار والتواصل مع سلطة الإشراف

Publié le Jeudi 20 Juillet 2023 - 15:41 قراءة: 0 د, 48 ث
      
نفذ الفرع الجامعي للتعليم الاساسي بولاية مدنين، صباح اليوم الخميس، وقفة احتجاجية امام مقرّ المندوبية الجهوية للتربية احتجاجا على تردّي اوضاع القطاع وانسداد ابواب الحوار والتواصل مع وزارة التربية، وفق كاتب عام النقابة الاساسية للتعليم الاساسي بمدنين الشمالية عبد الفتاح بركة.

وأضاف بركة، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن هذا التحرك هو محطة جديدة يخوضها القطاع من اجل استرداد الحقوق ورفع اليد عن القطاع الذي لن يقبل بحلول الابتزاز والضغط، وفق تعبيره، مؤكدا التشبث بالحجب وبقرارات الهيئة الادارية.
من جانبهم، اعتبر المحتجون من المعلمين ان القطاع يمرّ بوضع دقيق بسبب رفض سلطة الإشراف للتفاوض وضربها بمطالب المعلمين عرض الحائط، واصفين قرارات الوزارة باللاقانونية واللااخلاقية تجاه المعلمين وفيها اهانة لهم ومحاولة لارباكهم.
...

واكدوا على تمسّكهم بحقوق المعلمين وعلى مواصلة النضال الى حين عودة كل المديرين الى مواقعهم وتراجع الوزارة على سياسة تجويع المعلم، حسب تعبيرهم.
ويأتي هذا التجمع اليوم تنفيذا لقرارات الهيئة الادارية القطاعية ضمن برنامج من التحركات ينطلق بتجمعات في 3 اقاليم وتتوج بيوم غضب وطني يوم 26 جويلية.


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