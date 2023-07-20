المرصد التونسي لحقوق الانسان ينفي صحة فيديو يروج على المواقع الليبية حول تصرفات لا انسانية مع مهاجرين ان تكون على التراب التونسي وينزه الجهاز العسكري والامني التونسي من هذه التصرفات

نفي رئيس المرصد التونسي لحقوق الانسان مصطفى عبد الكبير صحة الفيديو المتداول على بعض المواقع الليبية والذي يوثق شهادات وصورا لمعاملات لا انسانية لمهاجرين عالقين على الحدود مؤكدا ان المجموعات التي ظهرت بالفيديو ليست بالتراب التونسي بل خارجه.



وقال في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء انه لا وجود في ترابنا التونسي اية مجموعات عالقة قائلا ان الجيش والامن التونسيين حريصان على حماية الحدود ومنع عمليات التسلل ودعوة كل الافراد من اية جنسية كانت الى ضرورة الامتثال للقانون ولا يتم دخول تونس الا عبر البوابات الحدودية الرسمية بالتنسيق مع كل الوحدات الامنية والديوانية.





...