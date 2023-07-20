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توزر: الفرع الجامعي للتعليم الأساسي ينفذ وقفة احتجاجية أمام مقر المندوبية الجهوية للتربية

Publié le Jeudi 20 Juillet 2023 - 13:44 قراءة: 0 د, 41 ث
      
نفذ الفرع الجامعي للتعليم الأساسي بتوزر، بدعم من المكتب التنفيذي للاتحاد الجهوي للشغل، صباح اليوم الخميس، وقفة احتجاجية أمام مقر المندوبية الجهوية للتربية، شارك فيها عدد من المعلمين، تلاها تنظيم اجتماع اخباري بمقر الاتحاد الجهوي للشغل.

وبين كاتب عام الفرع الجامعي للتعليم الأساسي علي الشابي لصحفية وكالة تونس افريقيا للانباء، أن الوقفة تأتي التزاما بمخرجات الهيئة الإدارية للمنظمة الشغيلة، وأضاف أن الشعارات التى رفعها المحتجون تؤكد تمسكهم بقرارات الهياكل النقابية والتفافهم حولها خاصة فيما يتعلق بمسألة حجب الاعداد، واشار الى ان الحجب بلغ نسبة 60 بالمائة في المدارس الابتدائية بولاية توزر

...

واضاف ان الهيئة الإدارية لم تبت بعد بخصوص الاستقالة الجماعية لمديري عدد من المدارس الابتدائية، مشيرا الى امكانية ان تكون ضمن الخطوات التصعيدية القادمة، وقال بالمناسبة ان وزارة التربية "تتمسك برفض الحوار وتسعى الى ضرب السلم الاجتماعي" من خلال "ضرب أجور المعلمين وأرزاقهم وعائلاتهم".


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