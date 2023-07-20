بطولتا إفريقيا للأمم للوسطيات والصغريات لكرة اليد (تونس 2023) - عملية القرعة يوم 8 اوت المقبل

اعلن الإتحاد الإفريقي لكرة اليد أن عملية القرعة الخاصة بسحب رزنامة بطولتي إفريقيا للأمم للوسطيات والصغريات ( تونس 2023 ) ستجري يوم 8 أوت المقبل عبر التواصل عن بعد بمقر الإتحاد الإفريقي بالعاصمة الايفوارية "أبيدجان" وذلك بحضور ممثلي المنتخبات المشاركة.



ويذكر ان الجامعة التونسية لكرة اليد ستنظم في شهر سبتمبر القادم بقاعة محمد مزالي بالمنستير، بطولتي إفريقيا للأمم للوسطيات والصغريات لكرة اليد