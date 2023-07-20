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اغلاق مؤقت للمعبر الحدودي بملولة بسبب توسع دائرة الحرائق

Publié le Jeudi 20 Juillet 2023 - 10:43 قراءة: 0 د, 58 ث
      
أغلقت السلطات التونسية، يوم امس الأربعاء، مؤقتا، المعبر الحدودي ملولة بطبرقة من ولاية جندوبة (مع الحدود الجزائرية)، وذلك بسبب توسع دائرة الحرائق المندلعة منذ يوم الثلاثاء الماضي قرب المعبر، والتهامها لمساحات شاسعة من الغابات، وتم تبعا لذلك تحويل السفر والدخول عبر معبر الببّوش بمعتمدية عين دراهم، في انتظار السيطرة على النيران التى التهمت مساحات هامة من غابات ملولة

واكد والي جندوبة سمير كوكة، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء، ان القرار المؤقت لغلق المعبر، يهدف الى حماية المواطنين القاطنين على جانبي الطريق الوطنية رقم 7، وكذلك الوافدين على تونس والمغادرين عبر ذات المعبر وتامين سلامتهم وحماية المعبر من مخاطر النيران
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واضاف الوالي ان قرار الغلق المؤقت، استند الى المخاطر التي لحقت شبكة الكهرباء وتداعيات الحرائق وتوسع دائرتها وافرازاتها التي تسببت في حجب الرؤية وباتت تهدد مستعملي الطريق بمخاطر جدية.

ويعد المعبر الحدودي ملولة بطبرقة أكبر المعابر الحدودية استعمالا للوافدين من الجزائر عبر الحدود التونسية الجزائرية بمعدل يفوق مليون و200 الف وافد سنويا، وفق ما أكده المندوب الجهوي للسياحة بطبرقة عيسى المرواني.


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