بطولة افريقيا لكرة السلة لاقل من 16 سنة - فتيات - المنتخب التونسي الى الدور نصف النهائي

تاهل المنتخب التونسي لكرة السلة للفتيات لاقل من 16 سنة الى الدور نصف النهائي من بطولة افريقيا (تونس 2023) وذلك عقب فوزه اليوم الاربعاء على نظيره المغربي (69-42).
وسيلاقي المنتخب التونسي في الدور نصف النهائي بعد غد الجمعة نظيره المالي.
وفي ما يلي نتائج مقابلات الدور ربع النهائي التي اقيمت اليوم الاربعاء:
مصر -رواندا 84-15
وسيلاقي المنتخب التونسي في الدور نصف النهائي بعد غد الجمعة نظيره المالي.
وفي ما يلي نتائج مقابلات الدور ربع النهائي التي اقيمت اليوم الاربعاء:
مصر -رواندا 84-15
غينيا - مالي 15-142
اوغندا - انغولا 58-64
تونس- المغرب 69-42
الدور نصف النهائي
الجمعة 21 جويلية
في قاعة مزالي بالمنستير
س 15 و30 - مصر -انغولا
س 18- تونس - مالي
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