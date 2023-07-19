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بطولة افريقيا لكرة السلة لاقل من 16 سنة - فتيات - المنتخب التونسي الى الدور نصف النهائي

Publié le Mercredi 19 Juillet 2023 - 22:39 قراءة: 0 د, 26 ث
      
تاهل المنتخب التونسي لكرة السلة للفتيات لاقل من 16 سنة الى الدور نصف النهائي من بطولة افريقيا (تونس 2023) وذلك عقب فوزه اليوم الاربعاء على نظيره المغربي (69-42).
وسيلاقي المنتخب التونسي في الدور نصف النهائي بعد غد الجمعة نظيره المالي.
وفي ما يلي نتائج مقابلات الدور ربع النهائي التي اقيمت اليوم الاربعاء:
مصر -رواندا 84-15
...

غينيا - مالي 15-142
اوغندا - انغولا 58-64
تونس- المغرب 69-42
الدور نصف النهائي
الجمعة 21 جويلية
في قاعة مزالي بالمنستير
س 15 و30 - مصر -انغولا
س 18- تونس - مالي




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