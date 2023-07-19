الكاف : احتراق الأسلاك الكهربائية يتسبب في انقطاع الماء الصالح للشراب عن عدة مدن بالجهة

تسبب احتراق بعض الاشجار نتيجة الارتفاع الشديد لدرجات الحرارة في احتراق الاسلاك الكهربائية بطريق الدهماني على مستوى منطقة عبيدة وانقطاع التيار الكهربائي بالمنطقة ،مما أدى الى انقطاع التزود بالماء الصالح للشراب في عدة مدن ،وفق ما أوردته مصالح ولاية الكاف في بلاغ أصدرته اليوم الأربعاء على صفحتها الرسمية.



وجاء في ذات البلاغ أنه سيتم تبعا لذلك تسجيل اضطراب في التزود بالماء الصالح للشراب ببعض المناطق باعتبار أن الابار التابعة للشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه تعتمد على التيار الكهربائي في ضخ المياه





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كما اشار البلاغ الى ان مصالح الشركة التونسية للكهرباء والغاز تعمل على تسريع عملية إصلاح الشبكة الكهربائية والتي يمكن أن تصل مدتها الى ست ساعات قبل إعادة الوضع إلى سيره الطبيعي، حيث ستشهد عملية التزود بالماء الصالح للشراب بمدن الكاف والدهماني والقصور انقطاعا بداية من مساء اليوم الأربعاء 19 جويلية إلى صبيحة الغد الخميس

وتشهد عدة مدن في ولاية الكاف انقطاعا في التزود بالماء الصالح للشراب تبعا لتقلص منسوب المياه بالمائدة المائية وتزايد الطلب على استهلاك الماء طيلة الفترة الصيفية مما ولد حالة احتقان لدى المواطنين الذين طالبوا بمعالجة كل الإشكاليات المطروحة لتوفير الماء بالقدر الكافي لفائدة كل المتساكنين

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