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قفصة: توسعة مقرّ بلدية أم العرائس بتدعيمه ببناية جديدة مُخصّصة لإسداء الخدمات البلدية

Publié le Mercredi 19 Juillet 2023 - 22:45 قراءة: 0 د, 49 ث
      
توسّع مقر بلدية أم العرائس من ولاية قفصة ببناية جديدة خصّصت لإسداء الخدمات البلدية والإدارية بعد أن أصبح جزءا كبيرا من المقرّ القديم لهذه البلدية مُتداعيا للسقوط ولا يتوفّر على شروط السلامة والآمان للموظفين وللمواطنين.

وافتتح والي قفصة نادر حمدوني، أمس الثلاثاء، المبنى الجديد الذي أُحدث على أنقاض بناية قديمة كان يستغلّها حزب التجمع المنحلّ، وقامت بلدية أم العرائس بإعادة تهيئته وترميمه ليتحوّل إلى إدارة جديدة لهذه البلدية بكلفة بلغت 120 ألف دينار.
وأفاد كاتب عام البلدية، فتحي سولمي، أنّ هذا المبنى يتكوّن من شبابيك لإسداء الخدمات البلدية مثل التعريف بالإمضاء وإستخراج المضامين، ومن فضاء للإنتظار، وكذلك من مكاتب لللمصالح الفنّية والمالية لإدارة البلدية، علما أنّ الجزء القابل للإستغلال من المبنى القديم وسيظلّ مُخصّصا بالأساس لأرشيف البلدية.
...

وحسب كاتب عام البلدية، فإنّ مبلغا بقيمة 550 ألف دينار مرصود منذ حوالي سنتين لإحداث مقرّ جديد للبلدية، إلاّ أنّ عدم مشاركة أي مقاول في طلب العروض الأوّل الخاص بالمشروع أجّل الشروع في إنجازه، مضيفا أن البلدية تعدّ لنشر طلب عروض ثان في أقرب الأوقات.


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