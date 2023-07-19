بن عروس: تخصيص حوالي 500 الف دينار لمشروع أشغال جهر وصيانة شبكة تصريف مياه الأمطار بمختلف أحياء بلدية بن عروس

خصّصت بلدية بن عروس، في إطار تنفيذ البرنامج السنوي للاستثمار، حوالي 500 الف دينار لمشروع أشغال جهر وصيانة وتصريف مياه الأمطار بمختلف أحياء بلدية بن عروس خلال السنة الحالية.

ومن المنتظر أن ينطلق خلال الأيام القليلة القادمة انجاز المشروع، وذلك وفق ماصرح به لوكالة تونس إفريقيا للأنباء اليوم الأربعاء الكاتب العام المكلف بتسيير البلدية كمال الوحيشي، بعد إعلان بلدية بن عروس عن الدعوة إلى المنافسة الخاصة بطلب العروض للمشروع منذ 7 جويلية المنقضي وفق الإجراءات المبسطة عبر منظومة الشراءات العمومية على الخط.

وتهدف الأشغال المزمع انجازها في اطار المشروع إلى جهر الشبكات المخصصة لتصريف مياه الأمطار، وإزالة ماعلق بها من بقايا فضلات البناء والردم والفواضل التي تسربت اليها تحسبا للتساقطات المطرية، وكذلك الى صيانة الشبكة والمنشآت التي تم تركيزها بها لضمان الانسيابية المطلوبة خاصة في المناطق المنخفضة التي عادة ماتمثل نقاطا لتجمّع المياه.

وكانت بلدية بن عروس خصصت قد خلال سنة 2020 حوالي َ12 مليون دينار لانجاز مشروع تصريف مياه الامطار بالمنطقة البلدية حيث كانت عديد الاحياء، خاصة المنتمية في تقسيمها الجغرافي لكل من منطقة الياسمينات والمدينة الجديدة، تعاني من اشكالات كبرى ترتبط بتصريف مياه الامطار والتي طالما ادت اثناء حصول تساقطات مطرية كبرى الى عزلة البعض منها مما اضطر الهياكل الفنية في عديد الأحيان لتنفيذ تدخلات عاجلة لشفط مياه الأمطار الراكدة وتركيز مضخّات قارة في عديد المحاور لتجنب ارتفاع منسوب المياه.