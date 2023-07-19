تنس (بطولة باليرمو المفتوحة) : المصرية ميار شريف تتأهل للربع النهائي

تأهلت لاعبة التنس المصرية ميار شريف المصنفة 38 عالميا, لربع نهائي بطولة باليرمو المفتوحة بإيطاليا خلال الفترة من 17 الى 23 جويلية الحالي, على الملاعب الترابية.

وفازت ميار الشريف في دور الـ 32 على الإسبانية جيسيكا بوساز, المصنفة 135 عالميا, بنتيجة 2-1 في المجموعات.

وجاءت نتائج المجموعات كالتالي "3-6 و7-6 و7-5" في مباراة ماراطونية استمرت ما يقارب الثلاث ساعات ونصف.

وتمكنت جيسيكا من الفوز ببطولة أوروبا في آخر مبارياتها, بعد الفوز على رالوكا سيربان, المصنفة 166 عالميا بنتيجة 2-0 في الأشواط "6-2, 6-4" فيما خرجت ميار شريف خلال منافسات بطولة ويمبلدون من الدور الأول, وذلك بعد خسارتها امام الاسبانية ريبيكا ماساروفا, المصنفة 72 عالميا بنتيجة 1-2 في الأشواط "5-7 و6-3 و6-7".



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وتحتل النجمة المصرية ميار شريف المركز 38 عالميا, وذلك بعد تراجعها 7 مراكز طبقا للتصنيف العالمي الجديد للاعبي التنس عقب الخروج من بطولة ويمبلدون من الدور الأول.