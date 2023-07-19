Babnet

تنس (بطولة باليرمو المفتوحة) : المصرية ميار شريف تتأهل للربع النهائي

Publié le Mercredi 19 Juillet 2023 - 14:49 قراءة: 0 د, 42 ث
      
تأهلت لاعبة التنس المصرية ميار شريف المصنفة 38 عالميا, لربع نهائي بطولة باليرمو المفتوحة بإيطاليا خلال الفترة من 17 الى 23 جويلية الحالي, على الملاعب الترابية.
وفازت ميار الشريف في دور الـ 32 على الإسبانية جيسيكا بوساز, المصنفة 135 عالميا, بنتيجة 2-1 في المجموعات.
وجاءت نتائج المجموعات كالتالي "3-6 و7-6 و7-5" في مباراة ماراطونية استمرت ما يقارب الثلاث ساعات ونصف.
وتمكنت جيسيكا من الفوز ببطولة أوروبا في آخر مبارياتها, بعد الفوز على رالوكا سيربان, المصنفة 166 عالميا بنتيجة 2-0 في الأشواط "6-2, 6-4" فيما خرجت ميار شريف خلال منافسات بطولة ويمبلدون من الدور الأول, وذلك بعد خسارتها امام الاسبانية ريبيكا ماساروفا, المصنفة 72 عالميا بنتيجة 1-2 في الأشواط "5-7 و6-3 و6-7".
...

وتحتل النجمة المصرية ميار شريف المركز 38 عالميا, وذلك بعد تراجعها 7 مراكز طبقا للتصنيف العالمي الجديد للاعبي التنس عقب الخروج من بطولة ويمبلدون من الدور الأول.


Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 270128


babnet

En continu...

Toutes les news...
Sondage Babnet
  • Radio Zitouna
  • RadioNationale
  • All Radio In one
الأربعاء 19 جويلية 2023 | 1 محرم 1445
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
21:22
19:38
16:15
12:33
05:15
03:28
الرطــوبة:
% 16
Babnet
Babnet42°
41° Babnet
الــرياح:
3.09 كم/س
Babnet
Babnet31°
تونس
Babnet
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
42°-31
40°-30
41°-29
43°-29
44°-29
  • Avoirs en devises
    23043,5

  • (17 juil)
  • Jours d'importation
    100
  •              1 € = 3,39400 DT        1$ =3,04438 DT
  • Solde Compte du Trésor   (17 juil)   795,2 MDT
Indicateurs
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

*-*

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>



All Radio in One    
*.*.*