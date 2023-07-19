"نحو تمويل كاف ومستدام يحقق الانصاف والعدالة والشمول والمساواة" محور اعمال منتدى حوار السياسات التربوية العربية بالحمامات

تحت شعار "نحو تمويل كاف ومستدام يحقق الانصاف والعدالة والشمول والمساواة" انطلقت اليوم بالحمامات اعمال منتدى حوار السياسات التربوية العربية الذي يتواصل من 19 الى 21 جويلية بمشاركة عدد من وزراء التربية بالبلدان العربية حضوريا وعن بعد وممثلين عن المجتمع المدني الذي يعنى بالشأن التربوي.



واشار وزير التربية محمد علي البوغديري، بالمناسبة، الى ان طرح موضوع تمويل التربية في الوطن العربي يكتسي اهمية بالغة في ظل سعي هذه البلدان لتحقيق النمو والتطور مبرزا اهمية التنسيق بين البلدان العربية التي تعمل على تطوير تعليمها ومع مكونات المجتمع المدني لارساء اصلاحات تربوية شاملة.





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وبين ان المنتدى يمثل فرصة لتقريب وجهات النظر بين الفاعلين السياسيين في الوطن العربي على مستوى وزراء التربية من اجل امكانية توحيد المناهج التربوية العربية في المستقبل وتقريب المنظومات العربية حتى تواجه التطورات المستقبلية والرقمنة وتتمكن من رفع التحديات المطروحة على كل البلدان.



ولاحظ بخصوص مسارات تعبئة الموارد المالية لتطوير المنظومات التربوية الى ان البلدان العربية مدعوة للتعويل اولا على قدراتها الذاتية وتوجيه ميزانيات اكبر للتربية والتعليم بالاضافة الى التعويل على مكونات المجتمع وعلى الطاقات الكامنة في البلدان العربية في الداخل والخارج والنسج على منوال التجربة اللبنانية التي تبرز فيها اهمية دور ابنائها في المهجر ومساهمتهم في دعم المنظومات التربوية وتمويلها.



وابرز ان تونس متجهة الى تعزيز مساهمة ابنائها في الخارج لتمويل التربية والتعليم فضلا عن عملها على تحقيق هدف المدرسة الجاذبة بالاعتناء اولا بالبنية التحتية للمدارس وتعميم المرحلة ما قبل المدرسية وتعميم ربط المدارس بالالياف البصرية لتوفير الانترنات ذات التدفق العالي وانجاز برنامج رقمنة التعليم فضلا عن العمل على تطوير البرامج ومراجعة النظام التقييمي في تونس الذي وصفه ب"البائس" خاصة وانه يقتصر فقط على امتحان الباكلوريا فضلا عن الاهتمام بالحياة المدرسية والتثقيف المدرسي داخل المدارس والاعتناء بالنقل المدرسي والاكلة المدرسية لايقاف نزيف الانقطاع المدرسي المقدر باكثر من 100 الف تلميذ في السنة.



واشار رئيس الائتلاف التربوي التونسي (شبكة منظمات المجتمع المدني التي تعنى بالتعليم والمراة والشباب وذوي الاعاقة وعضو الشراكة العالمية للتعليم وعضو الحملة العربية للتعليم) كمال الميساوي من جهته الى ان تراجع التمويل العمومي للتربية في البلدان العربية يؤكد الاهمية المحورية لطرح النقاش حول قضية تمويل التعليم التي تشكل قضية مصيرية و"لا يمكن الحديث عن تغيير سياسات تربوية عربية الا بتوفير الموارد المالية" على حد قوله.



وتابع " سنسعى في اطار المنتدى الى الخروج بتوصيات ومقترحات ترفع لاصحاب القرار في البلدان العربية لتحويلها الى مشاريع قوانين واجراءات عملية تسهل تطوير تمويل التربية والتعليم لتصل الى مستويات المعدلات العالمية للانفاق التربوي والتي تقدرها الامم المتحدة ما بين 15 و 20 بالمائة من الميزانيات العامة للدولة وما بين 4 و 6 بالمائة من الناتج الداخلي الخام.



وشدد رئيس المعهد العربي لحقوق الانسان عبد الباسط بن حسن من جهته على حاجة البلدان العربية الى وضع سياسات تربوية جديدة تقوم على الاستثمار في التربية والتعليم من اجل مواجهة قضايا التشغيل ومواكبة التطورات العلمية والتغيرات المناخية وتكوين المواطن والمواطنة وتحقيق هدف دعم التعليم العمومي وتحقيق المنفعة للجميع.



واكد ان اصلاح السياسات لا يكون الا بمشاركة واسعة وادماج المجتمع المدني والمواطنين في مشاريع الاصلاح مبرزا بخصوص ايجاد التمويلات للتربية والتعليم ان تونس عندما استثمرت في التعليم بعد الاستقلال لم تكن على درجة عالية من الثراء ولكنها راهنت على هذا الخيار بما يؤكد "بان المسألة هي بالأساس اختيار حضاري واختيار سياسي منطلقه قرار سياسي يقوم على حوكمة الموارد وتوجيه الاستثمارات للتعليم لبناء المستقبل" وفق قوله بالاضافة الى الحاجة الى تطوير التضامن والعلاقات الدولية لتوفير موراد اضافية يمكن ان تساعد في النهوض بالتعليم.



وابرز ان تونس عرفت في السنوات الاخيرة محاولات اصلاحية منذ 2015 في اطار الحوار المجتمعي "محاولات لم تتواصل بما يؤكد الحاجة الى ارساء ثقافة اصلاحية مجتمعية متواصلة الحلقات يشارك فيها الجميع يكون محورها التلميذ والمربي وكل الاطراف المعنية بالعملية التربوية".