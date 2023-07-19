حركة "عازمون" تدعو رئاسة الجمهورية والأطراف السياسية والاجتماعية الى "تهدئة سياسية شاملة" .. وترحب بمذكرة التفاهم مع الاتحاد الأوروبي

جدد المكتب التنفيذي لحركة "عازمون"، دعوته رئاسة الجمهورية وكافة الأطراف السياسية والاجتماعية، الى تهدئة سياسية شاملة، قصد التفرغ لمواجهة التحديات التي تواجهها البلاد، والاستفادة الكاملة من الفرص التي عبّر الاتحاد الاوروبي عن استعداده للتعاون فيها مع تونس، قصد توفير شروط الاقلاع الاقتصادي والازدهار الاجتماعي.



وثمن ما ورد في مذكرة التفاهم والشراكة الاستراتيجية الشاملة مع الاتحاد الأوروبي، من اتفاق على محاور سبق لها التأكيد عليها، على غرار تحقيق الانتقال الرقمي والطاقي والمائي، وتشجيع برامج الفلاحة الذكية والمدرسة الرقمية ودعم الاستثمار في القطاعات ذات القيمة المضافة، والتقارب بين الشعوب بما يخدم القضايا الانسانية ويدعم حقوق الانسان والتنمية المستدامة والعادلة.





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