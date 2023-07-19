وفد وزاري يستقبل الرياضيين المتوجين في بطولة العالم لألعاب القوى لذوي الهمم ببباريس

استقبل وفد وزاري يضم وزير الشؤون الاجتماعية ووزير الشباب والرياضة ووزير النقل مساء الثلاثاء بمطار قرطاج الأبطال الرياضيين المتوجين في بطولة العالم لألعاب القوى لذوي الهمم التي احتضنتها العاصمة الفرنسية باريس .



ونوه وزير الشؤون الاجتماعية مالك الزاهي في كلمة ترحيبية ألقاها في المناسبة، التي شهدت حضور عائلات الأبطال المتوجين واطارات من الوزارات المعنية، بالمجهودات التي بذلها الأبطال المثابرون في التظاهرة، مبلغا إياهم تهاني رئيس الجمهورية قيس سعيد و رئيسة الحكومة نجلاء بودن رمضان.

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ونوه وزير الشؤون الاجتماعية مالك الزاهي في كلمة ترحيبية ألقاها في المناسبة، التي شهدت حضور عائلات الأبطال المتوجين واطارات من الوزارات المعنية، بالمجهودات التي بذلها الأبطال المثابرون في التظاهرة، مبلغا إياهم تهاني رئيس الجمهورية قيس سعيد و رئيسة الحكومة نجلاء بودن رمضان.

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وعاد الوفد الرياضي بعد ان أنهى مشاركته في منافسات بطولة العالم لألعاب القوى لذوي الهمم، التي احتضنتها باريس، خلال الفترة من 8 إلى 17 جويلية الجاري، في المركز السابع برصيد 12 ميدالية منها 7 ذهبية، وفضية، و4 برنزية.



وشهدت المشاركة التونسية تميز البطلة روعة التليلي التي فازت بميداليتين ذهبيتين في رياضة دفع الجلة ورمي القرص لفئة ف41، و البطل رؤي الجبابلي الذي أحرز ذهبيتي سباق 400 متر و1500 متر لفئة ت12.



كما تألق البطل ياسين القنيشي الذي حطم الرقم القياسي العالمي في دفع الجلة لفئة ف 36، وكذلك فاز أحمد بن مصلح بذهبية دفع الجلة لفئة ف 37 ، فيما أحرز وليد كتيلة ذهبية سباق 800 متر لفئة ت34 كراسي بعد أداء قوي ومنافسة شديدة، ليضمها لبرونزية سباق 100 متر.