مهرجان قرطاج الدولي 2023: موسيقى حماسية مثيرة لمجموعة "برزخ" اهتزّت على إيقاعاتها مدرّجات المسرح





وأثثت مجموعة "برزخ" الجزء الأول من السهرة، (التي أثثت جزءها الثاني مجموعة كارطاغودز)، فقدّمت باقة موسيقية متألفة من 10 أغان من تأليف قائد المجموعة المغني غسان حرّيق، الذي كان مرفقا بالعازفين هيثم مهبولي (غيتار) ونزار مهذبي (غيتار) وسمير خوجة (باتري) وسامي مهبولي (إيقاع) وعزيز بن يوسف (باص). واستضافت هذه المجموعة الفنانيْن الموسيقييْن لؤي الرزقي وحمادي قرمازي.



إيقاعات موسيقية متفرّدة راوحت بين "الروك" والموسيقى التونسية والشرقية نسجتها ببراعة مجموعة "برزخ"، الليلة الماضية (18 جويلية 2023) ضمن ثالث سهرات الدورة 57 لمهرجان قرطاج الدولي، وحضرتها أعداد جماهيرية محترمة هزّت مدرّجات المسرح الروماني بقرطاج رقصا وحماسا.وأثثت مجموعة "برزخ" الجزء الأول من السهرة، (التي أثثت جزءها الثاني مجموعة كارطاغودز)، فقدّمت باقة موسيقية متألفة من 10 أغان من تأليف قائد المجموعة المغني غسان حرّيق، الذي كان مرفقا بالعازفين هيثم مهبولي (غيتار) ونزار مهذبي (غيتار) وسمير خوجة (باتري) وسامي مهبولي (إيقاع) وعزيز بن يوسف (باص). واستضافت هذه المجموعة الفنانيْن الموسيقييْن لؤي الرزقي وحمادي قرمازي.

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"برزخ" الذي استمدّت منه المجموعة اسمها هو مصطلح يعني لغويا الحاجز أو الحائل بين شيئيْن، وعلى المستوى الفني جمعت الموسيقى بين إيقاعات الروك الغربية والموسيقى التونسية، كما راوحت بين العزف على آلات غربية وأخرى شرقية كالدربوكة والبندير، مما خلق موسيقى فريدة وساحرة جمعت بين الإثارة والحماس ورقص على إيقاعاتها الجمهور دون توقُف طيلة العرض.



وبقدر ما كانت إيقاعات الموسيقى صاخبة واحتفالية في ظاهرها، فإنها في العمق حملت رسائل نبيلة وقضايا إنسانية كونية عن الحرية والعدالة على غرار أغنية "أنا منك وفيك" وهي أغنية كتبها غسان حريق ويتناول من خلالها قضايا اجتماعية ونفسية عميقة مثل التمييز والتحرش وصعوبات الحياة أمام الشباب.



يقول غسّان حريق في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء، إن الأغاني المقدمة هي من تأليفه، وقد اختار تأديتها باللهجة التونسية حتى تكون قريبة من وجدان التونسيين، أما الإيقاعات الغربية فهي تترجم انفتاح الموسيقى التونسية على الموسيقى الغربية والتعريف بها ونشرها عالميا. وأكد أن مجموعة "برزخ" تعمل باستمرار على الابتكار والتجديد في الموسيقى مع الحفاظ على الهوية الموسيقية التي تأسست عليها المجموعة سنة 2008.

