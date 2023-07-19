Babnet

مهرجان قرطاج الدولي 2023: موسيقى حماسية مثيرة لمجموعة "برزخ" اهتزّت على إيقاعاتها مدرّجات المسرح

Publié le Mercredi 19 Juillet 2023 - 09:49 قراءة: 1 د, 22 ث
      
إيقاعات موسيقية متفرّدة راوحت بين "الروك" والموسيقى التونسية والشرقية نسجتها ببراعة مجموعة "برزخ"، الليلة الماضية (18 جويلية 2023) ضمن ثالث سهرات الدورة 57 لمهرجان قرطاج الدولي، وحضرتها أعداد جماهيرية محترمة هزّت مدرّجات المسرح الروماني بقرطاج رقصا وحماسا.
 
وأثثت مجموعة "برزخ" الجزء الأول من السهرة، (التي أثثت جزءها الثاني مجموعة كارطاغودز)، فقدّمت باقة موسيقية متألفة من 10 أغان من تأليف قائد المجموعة المغني غسان حرّيق، الذي كان مرفقا بالعازفين هيثم مهبولي (غيتار) ونزار مهذبي (غيتار) وسمير خوجة (باتري) وسامي مهبولي (إيقاع) وعزيز بن يوسف (باص). واستضافت هذه المجموعة الفنانيْن الموسيقييْن لؤي الرزقي وحمادي قرمازي.
 

...

"برزخ" الذي استمدّت منه المجموعة اسمها هو مصطلح يعني لغويا الحاجز أو الحائل بين شيئيْن، وعلى المستوى الفني جمعت الموسيقى بين إيقاعات الروك الغربية والموسيقى التونسية، كما راوحت بين العزف على آلات غربية وأخرى شرقية كالدربوكة والبندير، مما خلق موسيقى فريدة وساحرة  جمعت بين الإثارة والحماس ورقص على إيقاعاتها الجمهور دون توقُف طيلة العرض.
 
وبقدر ما كانت إيقاعات الموسيقى صاخبة واحتفالية في ظاهرها، فإنها في العمق حملت رسائل نبيلة وقضايا إنسانية كونية عن الحرية والعدالة على غرار أغنية "أنا منك وفيك" وهي أغنية كتبها غسان حريق ويتناول من خلالها قضايا اجتماعية ونفسية عميقة مثل التمييز والتحرش وصعوبات الحياة أمام الشباب.
 
يقول غسّان حريق في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء، إن الأغاني المقدمة هي من تأليفه، وقد اختار تأديتها باللهجة التونسية حتى تكون قريبة من وجدان التونسيين، أما الإيقاعات الغربية فهي تترجم انفتاح الموسيقى التونسية على الموسيقى الغربية والتعريف بها ونشرها عالميا. وأكد أن مجموعة "برزخ" تعمل باستمرار على الابتكار والتجديد في الموسيقى مع الحفاظ على الهوية الموسيقية التي تأسست عليها المجموعة سنة 2008.


Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 270111


babnet

En continu...

Toutes les news...
Sondage Babnet
  • Radio Zitouna
  • RadioNationale
  • All Radio In one
الأربعاء 19 جويلية 2023 | 1 محرم 1445
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
21:22
19:38
16:15
12:33
05:15
03:28
الرطــوبة:
% 22
Babnet
Babnet40°
37° Babnet
الــرياح:
1.54 كم/س
Babnet
Babnet31°
تونس
Babnet
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
40°-31
40°-30
40°-29
43°-30
44°-30
  • Avoirs en devises
    23043,5

  • (17 juil)
  • Jours d'importation
    100
  •              1 € = 3,39400 DT        1$ =3,04438 DT
  • Solde Compte du Trésor   (17 juil)   795,2 MDT
Indicateurs
Babnet

الأكثر قراءة في ال24 ساعة الأخيرة >>

*-*

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>



All Radio in One    
*.*.*