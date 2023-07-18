المشاريع التي يمولها الصندوق السعودي للتنمية في تونس، ابرز محاور لقاء وزير الخارجية بالرئيس التنفيذي لهذه المؤسسة

ابدى الرئيس التنفيذي للصندوق السعودي للتنمية سلطان بن عبد الرحمن المرشد، خلال لقاء جمعه اليوم الثلاثاء، بوزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج نبيل عمار، استعداد مؤسسته لتمويل المشاريع التي تعرض عليه من الجانب التونسي،سيما المشاريع ذات الأولوية، وذلك في مستهل الزيارة التي يؤديها وزير الخارجية إلى المملكة العربية السعودية.



واستعرض الرئيس التنفيذي في هذا الاطار، جملة المشاريع التي تولى الصندوق تمويلها في تونس، مشيرا إلى أن المشاريع التي عرفت في السابق بطئا على مستوى التنفيذ، قد شهدت في الآونة الأخيرة تسريعا في وتيرة إنجازها، وفق ما جاء في بلاغ صادر عن وزارة الشؤون الخارجية.





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وثمن الوزير خلال اللقاء، الدور الذي ما فتئ يقوم به الصندوق في تمويل المشاريع في مجالات البنية التحتية والفلاحة والنقل والصحة والسكن الاجتماعي، ومساهمته الفاعلة في معاضدة جهود التنمية ببلادنا.



وأكّد في هذا الخصوص، حرص الجانب التونسي على استحثاث نسق انجاز المشاريع الجارية التي يمولها الصندوق ببلادنا، مبرزا قدرة الاقتصاد التونسي الذي هو بصدد التعافي عقب الإجراءات التي تم اتخاذها في إطار تصحيح المسار، في استيعاب المزيد من المشاريع التنموية الممولة من الصندوق السعودي للتنمية.

يشار الى أن وزير الخارجية، شرع منذ أمس الأحد، وبتكليف من رئيس الجمهورية، في جولة خليجية إلى كلّ من دولة الكويت، ودولة الإمارات العربية المتحدّة، والمملكة العربية السعودية، تتواصل الى غاية يوم 20 جويلية الجاري، تلبيةً لدعوات تلقاها من قبل نظرائه وزراء خارجية هذه الدول الشقيقة



