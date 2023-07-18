صفاقس : عروض فنية متنوعة تؤثث الدورة الخامسة لمهرجان ساقية الدائر للثقافة والفنون من 21 إلى 28 جويلية

تقام الدورة الخامسة لمهرجان ساقية الدائر للثقافة والفنون من 21 إلى 28 جويلية الجاري، حيث تؤثثها عروض فنية متنوعة تتراوح بين المسرح والموسيقى والحضرة الصفاقسية والشعر والفنون التشكيلية، فضلا عن عرضين للاطفال والشباب ، وذلك ببادرة من جمعية رؤى للتنمية والثقافة



وأفاد مدير هيئة المهرجان ، هشام اليانقي، خلال ندوة صحفية انعقدت اليوم الثلاثاء، لتسليط الضوء على النسخة الحالية لمهرجان ساقية الدائر للثقافة والفنون، "أن مهرجان ساقية الدائر للثقافة والفنون يراهن بالاساس على تكريس مفهوم ثقافة الجوار حتى تكون دامجة وجامعة كي تستجيب لكل الأذواق والانواع والتعبيرات الفنية، وبأسعار مناسبة، قائلا "نعمل على تشريك المؤسسات الموجودة في المنطقة مثل بلدية ساقية الدائر والمعتمدية ودار الثقافة بساقية الدائر والمندوبية الجهوية للشؤون الثقافية"





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ودعا في هذا السياق، كل الفاعلين الثقافيين في منطقة ساقية الدائر إلى الالتفاف حول الجهة حتى تحقق الاهداف المرسومة من اجل ارساء ثقافة دامجة على غرار كل المناطق في ربوع الوطن".



ويفتتح مهرجان ساقية الدائر للثقافة والفنون، يوم 21 جويلية الجاري، بعرض مسرحية "المايسترو " لبسام الحمراوي، ليختتم يوم 28 جويلية بعرض موسيقي تحييه الفنانة، ألفة بن رمضان

وبين الإفتتاح والاختتام، تراوح عروض المهرجان التي ستدور فعالياتها بقاعة العروض دار الثقافة ساقية الدائر، بين مختلف الأنماط الفنية، حيث يسجل المسرح حضوره بعرض "الجولة الاخيرة " لمنير العلوي، يوم 24 جويلية، وعرض، عمر سلطانة يوم 26 جويلية



وللاطفال والشباب نصيب في برمجة النسخة الخامسة لمهرجان ساقية الدائر للثقافة والفنون، ليضرب الجمهور موعدا يوم 22 جويلية مع عرض تنشيطي للأطفال، يؤثثه عمو أسامة، على أن تكون سهرة الشباب يوم 25 جويلية مع مجموعة، الشيخ آش، تحت عنوان "صفاقس البية" ، وسيتم خلالها تكريم المتفوقين في الباكالوريا من معتمدية ساقية الدائر



ولعشاق الحضرة الصفاقسية نصيب أيضا في برمجة النسخة الخامسة لمهرجان ساقية الدائر للثقافة والفنون، حيث سيكون الموعد يوم 23 جويلية مع عبد السلام الطرابلسي



أما عشاق الشعر، فسيضربون موعدا مع القافية والحرف المنظوم يوم 27 جويلية مع سهرة شعرية عنوانها " بالقافية ... نحتفي"



وبالتوازي مع العروض المسرحية والموسيقية والعروض التنشيطية ، تحتضن دار الثقافة بساقية الدائر من 23 إلى 28 جويلية الجاري معرضا جماعيا للفنون التشكيلية تحت عنوان " تدفقات " ،وذلك بمشاركة ثلة من الفنانين التشكيليين من صفاقس وخارجها، كما ستقام في إطار المهرحان يوم 24 جويلية ندوة علمية دولية حول " الفضاء العمومي تعدد الفنون وحوار الجموع ".

يذكر أن مهرجان ساقية الدائر للثقافة والفنون، تأسس من قبل جمعية روئ للتنمية والثقافة سنة 2016، ويراهن منذ إحداثه على تأسيس ثقافة الجوار حتى تكون ثقافة دامجة شاملة وجامعة

