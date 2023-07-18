منوبة: متساكنو القباعة بوادي الليل يعمدون إلى إيقاف أشغال مشروع لمضاعفة الكهرباء ويطالبون بحلّ إشكالية ضعف الشبكة بمنطقتهم

عمد عدد من متساكني منطقة القباعة بمعتمدية وادي الليل من ولاية منوبة، ظهر اليوم الثلاثاء، إلى إيقاف أشغال تمديد كابلات كهربائية أرضية مخصّصة لمضاعفة طاقة الكهرباء والتي باشرها اقليم شركة الكهرباء والغاز عبر مقاولات خاصة، مطالبين بأن يشملهم المشروع من أجل حلّ معظلة ضعف الشبكة بحيّهم، وفق المواطنة والناشطة بالمجتمع المدني منال الشرقي.





وأضافت الشرقي، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للانباء، أن المشروع ينجز عبر حيّهم السكني بحفر الانهج والبنية التحتية إلّا انّ القائمين على الاشغال أبلغوهم أن المشروع مبرمج لتقوية الكهرباء بمناطق أخرى ولا يشمل حيهم السكني الذي يعاني من انقطاعات متكررة للكهرباء، كما حذّروهم من إمكانية انقطاع كهربائي لـ4 ايام متواصلة لانهاء المشروع، الامر الذي اعتبرته سببا لتحرّك الأهالي الاحتجاجي وإيقافهم للأشغال، والمطالبة بتوضيح رسمي في الغرض.



...



من جانبه، أكّد المواطن أمين الرمضاني لـ"وات"، أن ضغط الكهرباء ضعيف جدا في القباعة، خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة، وقد تعرضت عديد التجهيزات من ثلاجات ومكيّفات وأجهزة تلفاز الى اعطاب نتيجة الانقطاع المفاجئ والمتكرر للتيار الكهربائي وعودته دون سابق انذار، مشيرا الى ان حيّهم اولى بمضاعفة ضغط الكهرباء وهو في حاجة أكيدة لذلك، سيما وأنّ المكيفات لا تعمل بشكل عادي.

في المقابل، نفت المصالح المحلية ما يروّج من أخبار حول قطع التيار الكهربائي وأنه لا نيّة لذلك البتّة، وأكّدت لوكالة تونس إفريقيا للانباء أنّ الاشغال التي تنطلق من محطة القباعة تعود بالنفع على كامل الشبكة وليس لها اي تاثير سلبي على الشبكة في الحي المذكور او المنطقة ككل.

وارجعت مصالح اقليم الشركة التونسية للكهرباء والغاز بالجهة، انقطاعات الكهرباء والاعطاب المسجّلة الى ارتفاع درجات الحرارة، وتزايد الطلب على الطاقة الكهربائية في منوبة، شأنها شأن بقية ولايات الجمهورية، مؤكدة أنّ فرق الصيانة تسهر على صيانة الاعطاب المسجلة طيلة ساعات اليوم.

واشارت إلى أن ما وقع اليوم في القباعة يمثّل تعطيلا لمشروع بعث من أجل حلّ مثل هذه الاشكاليات، وسيقع العمل على توضيحه للمواطنين ورفع اللبس حوله.

وكان مدير التعاون والاتصال في الشركة التونسية للكهرباء والغاز،منير الغابري، والذي حاولنا الاتصال به مرارا، قد اكد في تصريح اعلامي الاسبوع المنقضي وعلى خلفية تسجيل انقطاعات متكررة بعدد من المعتمديات، ان انقطاع التيار الكهربائي وتعطّل أجهزة التكييف كان نتيجة الأعطاب التي تم تسجيلها لأسباب مختلفة أبرزها ارتفاع درجات الحرارة غير المتوقعة.

يذكر ان معتمدية وادي الليل تشهد انجاز محطة لتحويل الجهد بصنهاجة من معتمدية وادي الليل، ممولة من طرف البنك الإسلامي للتنمية بكلفة قدرها 16مليون دينار وتنفذه الشركة التونسية للكهرباء والغاز، ويهدف إلى تعزيز شبكات الكهرباء والغاز وتحسين مردوديتها والحد من الانقطاعات.