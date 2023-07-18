نشاط وزارة الشؤون الاجتماعية، ابرز محاور لقاء رئيس الجمهورية بمالك الزاهي

مثل نشاط وزارة الشؤون الاجتماعية بوجه عام ودورها في الإحاطة بذوي الدخل المحدود على وجه الخصوص ابرز محاور استقبال رئيس الجمهورية قيس سعيد، صباح اليوم الثلاثاء بقصر قرطاج، لوزير الشؤون الاجتماعية مالك الزاهي.



وافادت رئاسة الجمهورية في بلاغ نشرته مساء اليوم ان رئيس الدولة اكد مجددا أن الدولة لا يمكن أن تتخلى عن دورها الاجتماعي و أن القضاء على الفقر يقتضي جهدا وطنيا وتشريعات جديدة تكون في مستوى تطلعات الشعب.





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وتناول الاجتماع وضع الأشخاص ذوي الإعاقة وضرورة مساهمتهم في وضع النصوص القانونية التي تتعلق بهم.



وذكّر رئيس الجمهورية، في هذا السياق، بما ورد في الفصل الرابع والخمسين من الدستور الذي نص على أن الدولة تحمي الأشخاص ذوي الإعاقة من كل تمييز وتتخذ كل التدابير التي تضمن لهم الاندماج الكامل في المجتمع.



وأشار سعيد إلى ما ورد بالمرسوم المتعلق بانتخابات أعضاء المجلس الوطني للجهات والأقاليم الصادر مؤخرا والذي نص في فصله 27 على تخصيص مقعد إضافي بكل مجلس محلي لفائدة نائب من ذوي الإعاقة له الحق في التصويت وذلك حتى يكون هذا النائب مشاركا في صنع القرار.

وتم التطرق أيضا لموضوع الشركات الأهلية وتذليل كل العقبات أمام باعثي هذه الشركات حتى تكون مصدرا لخلق الثروة خاصة بالنسبة إلى الشباب العاطل عن العمل، علما وأنه تم تأسيس إحدى وثلاثين شركة إلى حدّ اليوم وهناك ستّ وثلاثون أخرى في طور التأسيس.

