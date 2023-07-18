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صدور أوامر من وزير الداخلية بضبط الحدود الترابية لعمادات أريانة و قبلي وبن عروس

Publié le Mardi 18 Juillet 2023 - 18:19 قراءة: 0 د, 33 ث
      
تضمن العدد الصادر اليوم الثلاثاء من الرائد الرسمي للجمهورية التونسية 3 قرارات صادرة عن وزير الداخلية تتعلق بضبط الحدود الترابية للعمادات التابعة لمعتمديات ولايات قبلي و أريانة و بن عروس.

وقبل نحو أسبوع تم نشر الحدود الخاصة بعمادات ولاية توزر .

...

وشرعت هيئة الانتخابات، منذ 23 ماي الماضي، في أشغال المشروع الوطني للتحديد الترابي للدوائر الانتخابية المحلية، وهو مشروع سيُفضي إلى إحداث 2155 دائرة انتخابية ضمن 2085 عمادة، سيتم ضبط حدودها بشكل رسمي ودقيق

ويهم تقسيم الدوائر الانتخابية المعتمديات التي يوجد بها أقل من 5 عمادات، وفق ما ينص عليه المرسوم عدد 10 المؤرّخ في 8 مارس 2023 والمتعلّق بتنظيم انتخابات المجالس المحلّية وتركيبة المجالس الجهويّة ومجالس الأقاليم.






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